KPSS tercih kılavuzu ile tercih robotu nasıl kullanılır? KPSS tercihleri, 14 Kasım Salı günü memur adaylarının erişimine açıldı. 2017/2 KPSS tercihleri ile toplam 2 bin 38 kişiye istihdam sağlayacak olan kamu daireleri, ÖSYM üzerinden adayların tercihlerini kabul ediyor. E-Devlet üzerinden yayımlanan KPSS tercih robotu aracılığıyla kolayca deneyimlenebilecek olan KPSS tercihleri, kılavuzda yer alan bilgilere göre de değişkenlik gösterecek. İşte, adayların araştırdığı KPSS 2017/2 tercih işlemleri hakkında merak edilen detaylar.

KPSS 2017/2 tercih kılavuzu aracılığıyla tercihleri kabul eden ÖSYM, Devlet Personel Başkanlığı'nın E-Devlet üzerinden yayımladığı tercih robotu aracılığıyla adaylara büyük bir kolaylık sağlıyor. KPSS 2017/2 tercih kılavuzunda yer alan bilgilerle gerçekleştirilecek olan tercihler, 23 Kasım tarihinde sona erecek. İşte, KPSS tercihi için adayların merak ettiği ödemeler, nitelik kodları ve diğer detaylar hakkında bazı detaylar

KPSS TERCİH ROBOTU NASIL KULLANILACAK?

KPSS tercih robotu, 23 Kasım tarihine kadar E-Devlet üzerinden adayların erişimine açık olacak. Memur adayları, bu ekran üzerinden, il, kurum, pozisyon ve nitelik kodları gibi tercihlerini ileterek, kendilerine en uygun konumları görebilecek ve tercih listelerine ekleyebilecekler.

KPSS Tercih Bilgi Sistemi programı https://www.turkiye.gov.tr/kpss-tercih-rehberi internet adresinde hizmete girmiş olup, adaylar e-Devlet şifreleriyle sisteme ulaşabilirler.

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KPSS TERCİHLERİ NASIL YAPILACAK?

1-) Tercih yapmak istediğiniz kadro ve pozisyonları belirledikten sonra 30'u geçmemek üzere istek sıranıza göre yazınız. Bu sıralamada kadro ve pozisyonun size uygunluğu ve sizin bunlara vereceğiniz öncelikler son derece önemlidir.

2-) İnternet bağlantısı olan herhangi bir bilgisayardan ÖSYM'nin http://www.osym.gov.tr internet adresine giriniz, ardından KPSS-2017/2 Tercih İşlemleri alanına erişiniz. Burada ilgili alana T.C. Kimlik Numaranızı ve şifrenizi girerek tercihlerinizi yapabilirsiniz.

3-) Eğer şifrenizi unuttuysanız; ÖSYM'nin AİS sistemi üzerinden "Şifremi Unuttum" alanına girmeleri burada kendilerine sorulan soruları doğru cevaplandırmaları (Sorulara verilen cevaplar, daha önce sistemde şifre değişikliği yapılırken verilen bilgilerle aynı olmalıdır.) gerekmektedir.

4-) KPSS-2017/2 Tercih İşlemleri alanına T.C. Kimlik Numaranızla şifrenizi girdikten ve "Tercih Bildir" alanına tıkladıktan sonra size ait bazı bilgiler ekrana gelecektir.

5-) Doğruluğundan emin olduğunuz zaman yaptığınız işlemi ekrandaki uyarılara göre sonlandırınız. Tercihlerinizin ÖSYM'ye ulaştığından emin olmanız için ekranda "Tercihleriniz ……….. tarihinde ÖSYM'ye bildirilmiştir." ifadesini görmeniz gerekir.

6-) Bu aşamada "Yazdır" alanına tıklayarak bir çıktı alınız ve bu çıktıyı saklayınız.

7-) Adaylar, tercihlerinin sisteme kaydını yaptıktan sonra kılavuzun son sayfasında belirtilen bankalardan birine veya ÖSYM'nin internet sayfasında yer alan "ÖDEMELER" alanından kredi kartı /banka kartı ile yerleştirme ücretini (15,00 TL) yatıracaklardır. Yerleştirme ücreti ödeme işlemleri, bankadan ödeme

yapacak olan adaylar için 24 Kasım 2017 tarihinde mesai saati bitiminde; ÖSYM'nin internet sayfasında e-İŞLEMLER'de yer alan "ÖDEMELER" alanından kredi kartı/banka kartı ile ödeme yapacak olan adaylar için 24 Kasım 2017 tarihinde saat 23.59'da sona erecektir. Bu süre içinde yerleştirme ücretini

yatırmayan adayların bu yerleştirme için yapmış oldukları tercihleri geçersiz sayılacak, sistemden silinecek, bu tercihler yerleştirme işlemine alınmayacaktır.

TERCİHLER İÇİN ÖDEMELER NEREYE YAPILACAK?

KPSS 2017/2 tercih ücreti, Akbank'ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç): Albaraka Türk Katılım Bankasının tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç): Finansbank'ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç): Kuveyt Türk Katılım Bankası'nın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç): Türk Ekonomi Bankası'nın tüm şubeleri ve internet bankacılığı; Halkbank ATM, internet bankacılığı ve şubeler; Ziraat Bankası sadece internet bankacılığı ve mobil bankacılık (Şubelerden ve ATM'den ücret yatırılmaz.): ÖSYM Kartlı Ödeme Sistemi (https://odeme.osym.gov.tr/)

SONUÇLAR NE ZAMAN AÇIKLANIR?

Yerleştirme sonuçları ile ilgili olarak adaylara ve ilgili kurumlara postayla herhangi bir belge gönderilmeyecektir. Adaylar yerleştirme sonuçlarını ÖSYM'nin internet sayfasından öğrenebileceklerdir. Kamu kurum ve kuruluşları da bu bilgileri elektronik ortamda kendi şifreleri ile edineceklerdir. Bir kadro veya pozisyona yerleşen adaylar atanmak üzere doğrudan yerleştirildikleri kamu kurum/kuruluşlarına başvuracaklar, atanmak için hangi evrakın gerekli olduğunu ve bu evrakın hangi tarihe kadar nereye teslim edilmesi gerektiğini bu kurum veya kuruluşlardan öğreneceklerdir.

NİTELİK KODLARI NE ANLAMA GELİYOR?

Tercihlerinizi yaparken size uygun olan kadro ve pozisyonların bulunduğu tablolardaki "Aranan Nitelik Kodları" sütununda yer alan nitelik kodlarını dikkatle incelemeniz ve size uyup uymadığını belirlemeniz son derece önemlidir. Tercihler belirlenmeden önce sistemde kayıtlı mezun olunan alan/program bilgisi mezun olunan alan/program tablolarından kontrol edilmelidir.

Bir kadro veya pozisyon için mezun olunan program/alan koşulu birden fazla ise bunlardan birinin karşılanması yeterlidir. Ayrıca, yayımlanan tercih kılavuzundaki "Başvuru Genel Şartları ve Diğer Hususlar" başlıklı uyarıları mutlaka okumanız ve tercihlerinizi yaparken bu uyarıları da göz önünde tutmanız gerekir.