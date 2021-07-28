KPSS sınav yerleri açıklandı mı? KPSS yerleri!

ÖSYM tarafından açıklanan duyuruya göre 2021-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik Sınavının Genel Yetenek-Genel Kültür oturumu ile Eğitim Bilimleri oturumu ne zaman yapılacak? KPSS sınav yerleri açıklandı mı? KPSS yerleri!