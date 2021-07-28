KPSS sınav yerleri açıklandı mı? KPSS yerleri!
ÖSYM tarafından açıklanan duyuruya göre 2021-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik Sınavının Genel Yetenek-Genel Kültür oturumu ile Eğitim Bilimleri oturumu ne zaman yapılacak? KPSS sınav yerleri açıklandı mı? KPSS yerleri!
Gündemde yer alan konuların başında KPSS 2021 sınava girilecek yerler açıklandı mı sorusu geliyor. İlk sınavın 1 Ağustos tarihinde olacağı KPSS yerleri!
KPSS SINAV YERLERİ AÇIKLANDI MI?
Merakla beklenen KPSS sınav giriş belgeleri açıklandı. KPSS giriş yerleri için aşağıdaki linki tıklayınız.
KPSS SINAVINE ZAMAN?
KPSS sınavı 1 Ağustos 2021 tarihinde saat 10.15'e yapılacak. Sınav toplamda 2 saat 10 dakika sürecek ve saat 12:25 'de sınav bitecek. Aynı gün içerisindeki diğer 2. sınav ise saat 14:45 'de başlayacaktır. İkinci sınavın süresi ise 100 dakika (1 saat 40 dakika) sürecek. Bu sınav da saat 16:25 'de sona erecektir.