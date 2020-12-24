KPSS Ortaöğretim Zabıta taban ve tavan bölümleri nedir?

2020 KPSS Ortaöğretim alımı memur adayları tarafından büyük bir heyecanla beklenirken geçmiş dönemlerde Zabıta alımlarında hangi şehir kaç puan ile kapattı sorusunun cevabı araştırılıyor.

2020 KPSS sürecinin sona ermesiyle birlikte memur adayları tarafından en çok merak edilen konuların başında Alım ilanları gelmektedir. Ellerindeki puan ile hangi kadrolara başvurabilirim diye araştırma içerisine giren memur adaylarının beklediği en büyük alımlardan birisi ise hiç şüphesiz ki Zabıtaalımlarıdır.

KPSS Ortaöğretim Zabıta taban ve tavan bölümleri nedir?

Zabıta Memuru Ortaöğretim KPSS Atama Taban Puanları

Herhangi bir ortaöğretim kurumda eğitim almak yeterlidir. Adayların 7225 nitelik kodu Güvenlik Tahkikatının Olumlu Sonuçlanması gerekmektedir.

KPSS 2019/2 merkezi atamalarda Zabıta Memuru kontenjanları için atama yapılmış olup aşağıda taban puanları belirtilmiştir.

Atama Dönemi Kadro Adı Kurum Adı Kont. Taban Puan

2019/ 2 Zabıta Memuru Zonguldak Belediye Başkanlığı – Zonguldak – 6 92,35263