KPSS ortaöğretim sonuçları ne zaman açıklanacak? Ortaöğretim KPSS 2020 soruları ve cevapları

KPSS ortaöğretim sonuçları ne zaman açıklanacak? 2020-KPSS ortaöğretim sınavı 22 Kasım'da yapıldı ve sınavın ardından KPSS soru ve cevapları yayımlandı.15 - 30 Eylül tarihleri arasından başvuruları alınan KPSS ortaöğretim sonuçları için tarih de belli oldu. Peki, KPSS ortaöğretim sonucu nasıl sorgulanır?