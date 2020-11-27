KPSS ortaöğretim sonuçları ne zaman açıklanacak? Ortaöğretim KPSS 2020 soruları ve cevapları
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KPSS ortaöğretim sonuçları ne zaman açıklanacak? Ortaöğretim KPSS 2020 soruları ve cevapları

27.11.2020 12:40 | Son Güncelleme: 27.11.2020 12:43
KPSS ortaöğretim sonuçları ne zaman açıklanacak? Ortaöğretim KPSS 2020 soruları ve cevapları

KPSS ortaöğretim sonuçları ne zaman açıklanacak? 2020-KPSS ortaöğretim sınavı 22 Kasım'da yapıldı ve sınavın ardından KPSS soru ve cevapları yayımlandı.15 - 30 Eylül tarihleri arasından başvuruları alınan KPSS ortaöğretim sonuçları için tarih de belli oldu. Peki, KPSS ortaöğretim sonucu nasıl sorgulanır?

ÖSYM, KPSS sınavlarının kritik öneme sahip oturumlarından ortaöğretimi 22 Kasım'da hayata geçirdi. KPSS ön lisans sonuçlarını ise 26 Kasım'da adayların erişimine açtı. 2020-KPSS ortaöğretim sınav sonuçlarını bekleyen milyonlarca aday, memur kadrolarına atanabilmek için ÖSYM'nin sonuç sayfasını sorguluyor. İşte, KPSS ortaöğretim sınavına dair ayrıntılar...

KPSS ORTAÖĞRETİM SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

KPSS ortaöğretim sonuçları ne zaman açıklanacak? Ortaöğretim KPSS 2020 soruları ve cevapları

Lisans, ön lisans ve ortaöğretim düzeylerinde ÖSYM tarafından gerçekleştirilen KPSS sınavı, 2020 yılında Din Hizmetleri alan Bilgisi oturumuyla son bulacak. 22 Kasım Pazar günü yapılan KPSS ortaöğretim sınav sonuçlarını araştıran adaylar için ise sonuçlar, 24 Aralık'ta ilan edilecek.

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