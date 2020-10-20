KPSS ortaöğretim sınavı ne zaman? KPSS ortaöğretim sınav giriş yerleri belli oldu mu?

KPSS Ortaöğretim sınavı yaklaştı. Adaylar yaklaşan sınav için giriş belgesi tarihlerini öğrenmek istiyorlar. KPSS ortaöğretim sınavı ne zaman? KPSS ortaöğretim sınav giriş yerleri belli oldu mu?