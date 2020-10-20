KPSS ortaöğretim sınavı ne zaman? KPSS ortaöğretim sınav giriş yerleri belli oldu mu?
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KPSS ortaöğretim sınavı ne zaman? KPSS ortaöğretim sınav giriş yerleri belli oldu mu?

20.10.2020 17:22 | Son Güncelleme: 20.10.2020 17:27
KPSS ortaöğretim sınavı ne zaman? KPSS ortaöğretim sınav giriş yerleri belli oldu mu?

KPSS Ortaöğretim sınavı yaklaştı. Adaylar yaklaşan sınav için giriş belgesi tarihlerini öğrenmek istiyorlar. KPSS ortaöğretim sınavı ne zaman? KPSS ortaöğretim sınav giriş yerleri belli oldu mu?

KPSS sınav süreci koronavirüs sebebiyle biraz uzadı. Yapılması gereken tarihten ileri tarihe alınan KPSS ortaöğretim sınavı ne zaman? KPSS ortaöğretim sınav giriş yerleri belli oldu mu?

KPSS ORTAÖĞRETİM SINAVI NE ZAMAN?

KPSS sınav süreci devam ederken 22 Kasım tarihinde KPSS ortaöğretim, 25 Kasım'da ön lisans ve KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi (DHBT) : 27 Aralık 2020 tarihinde uygulanacak.

KPSS Ön Lisans : 25 Ekim 2020 tarihinde uygulanacak.

KPSS ORTAÖĞRETİM SINAV GİRİŞ YERLERİ BELLİ OLDU MU?

ÖSYM tarafından KPSS giriş belgesi (yerleri) belli olmadı. Genellikle sınav tarihinden 10 gün önce sınav giriş belgesi açıklanır. Bu yıl 10 Kasım tarihinde sınav giriş yerlerinin açıklanması bekleniyor.

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