KPSS Ortaöğretim Bekçilik taban ve tavan bölümleri nedir?

2020 KPSS Ortaöğretim alımı memur adayları tarafından büyük bir heyecanla beklenirken geçmiş dönemlerde Bekçilik alımlarında hangi şehir kaç puan ile kapattı sorusunun cevabı araştırılıyor.

2020 KPSS sürecinin sona ermesiyle birlikte memur adayları tarafından en çok merak edilen konuların başında Alım ilanları gelmektedir. Ellerindeki puan ile hangi kadrolara başvurabilirim diye araştırma içerisine giren memur adaylarının beklediği en büyük alımlardan birisi ise hiç şüphesiz ki Bekçilik alımlarıdır.

KPSS Ortaöğretim Bekçilik taban ve tavan bölümleri nedir?

Bekçi olmanın ilk şartı Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmaktır. Bunun dışında bekçi olmak isteyen kişilerin karşılaması gereken şartlar şöyle sıralanır;

– En az lise mezunu olmak,

– En az 167 santimetre uzunluğunda olmak,

– Askerlik hizmetini tamamlamış olmak,

– Beden kitle indeksi 18 ile 27 arasında olmak,

– En az 18 en fazla 31 yaşında olmak,

– Yüz kızartıcı ya da terör örgütleri ile ilgili suçlara karışmamış olmak,

– Memuriyete aykırı bir durumda bulunmamak,

– Silah taşımak için gerekli olan şartları taşımak.

Adayların 7225 nitelik kodu Güvenlik Tahkikatının Olumlu Sonuçlanması gerekmektedir.

KPSS 2019/2 merkezi atamalarda Bekçi kontenjanları için atama yapılmış olup aşağıda taban puanları belirtilmiştir.

KPSS Ortaöğretim (Lise) mezunu atamalarına göre Bekçi atamaları en küçük puan bilgileri, atama dönemleri ve ilgili kurumlar aşağıdaki listede yer almaktadır. Puan bilgileri ÖSYM verileri kullanılarak ekibimizce derlenmiştir.

2019/ 2 Bekçi Kastamonu İl Özel İdaresi – Kastamonu – Taban Puan: 96,55209