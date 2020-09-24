KPSS ortaöğretim başvuruları ne zaman? KPSS ortaöğretim başvuruları nasıl yapılır? KPSS ortaöğretim sınavına kimler girebilir?
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KPSS ortaöğretim başvuruları ne zaman? KPSS ortaöğretim başvuruları nasıl yapılır? KPSS ortaöğretim sınavına kimler girebilir?

24.09.2020 14:57 | Son Güncelleme: 24.09.2020 15:00
KPSS ortaöğretim başvuruları ne zaman? KPSS ortaöğretim başvuruları nasıl yapılır? KPSS ortaöğretim sınavına kimler girebilir?

KPSS ortaöğretim başvuruları 15 Eylül tarihinde başladı. KPSS ortaöğretim başvuruları nasıl yapılır? KPSS ortaöğretim başvuruları hangi bankadan yapılır? KPSS ortaöğretim sınavına kimler girebilir?

KPSS sınavları tüm heyecanı ile devam etmekte. Peki, KPSS ortaöğretim başvuruları nasıl yapılır? KPSS ortaöğretim başvurusu nasıl yapılır? KPSS ortaöğretim ile tüm bilgiler haberimizde yer almaktadır.

KPSS ORTAÖĞRETİM BAŞVURULARI NE ZAMAN?

ÖSYM sınav takvimine göre KPSS ön lisans oturumu 25 Ekim tarihinde gerçekleştirilecek. Sınavda adaylara Genel Yetenek ve Genel Kültür testleri uygulanacaktır. Sınavın süresi 130 dakika olacaktır. KPSS ortaöğretim başvuruları 15 Eylül tarihinde başladı ve 30 Eylül tarihine kadar devam edecek Geç başvuru tarihi ise 8-9 Ekim olarak belirlendi.

KPSS ORTAÖĞRETİM BAŞVURULARI HANGİ BANKADAN YAPILIR?

Akbank'ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç)

Albaraka Türk Katılım Bankasının tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC'den

başvuracak adaylar hariç)

Finansbank'ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç)

Kuveyt Türk Katılım Bankası'nın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç)

Halkbank ATM, internet bankacılığı ve şubeler

ING Bank'ın tüm şubeleri ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç)

Vakıf Katılım Bankası'nın tüm şubeleri ve ATM (KKTC'den başvuracak adaylar hariç)

Ziraat Bankası sadece internet bankacılığı ve mobil bankacılık (Şubelerden ve ATM'den ücret yatırılmaz.)

Sınav ücreti, ÖSYM'nin internet sayfasında e-İŞLEMLER'de yer alan "ÖDEMELER" alanından kredi kartı/banka kartı ile de yatırılabilecektir.

KPSS ORTAÖĞRETİM BAŞVURULARI NASIL YAPILIR?

Adaylar, başvurularını elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil uygulamasından yapabilecekler.

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