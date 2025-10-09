Lisans, önlisans ve ortaöğretim mezunları için ayrı oturumlarla düzenlenen KPSS, her yıl milyonlarca kişinin gündeminde yer alıyor. Özellikle 2 yıllık üniversite mezunlarının girdiği KPSS önlisans oturumu, bu yıl yapılıp yapılmadığı konusunda yoğun şekilde araştırılıyor. KPSS Önlisans ne zaman, bu sene 2 yıllık KPSS yapılmadı mı?

KPSS ÖNLİSANS NEDİR?

KPSS önlisans, 2 yıllık üniversite mezunlarının devlet kurumlarına atanabilmesi için girdiği sınavdır. ÖSYM tarafından organize edilen bu sınav, genellikle her yıl yapılmaz. Çoğunlukla iki yılda bir gerçekleştirilen KPSS önlisans, adayların kamu kurumlarındaki memurluk kadrolarına başvurabilmeleri için büyük önem taşır.

BU SENE KPSS ÖNLİSANS VAR MIYDI?

2025 yılı sınav takvimine göre KPSS önlisans sınavı yapılmadı. Çünkü KPSS önlisans oturumları her sene düzenlenmiyor. Son sınav 2024 yılında gerçekleştirilmişti. Bu nedenle 2025'te sadece lisans düzeyindeki adaylar için sınav oturumları düzenlendi. Önlisans mezunları için yeni sınavın tarihi ise bir sonraki yıl olacak.

KPSS ÖNLİSANS NE ZAMAN YAPILACAK?

ÖSYM'nin açıkladığı sınav periyotlarına göre, KPSS önlisans sınavı 2026 yılında yapılacak. Yani 2 yıllık mezunların gireceği bir sonraki sınav, 2026 yılının ikinci yarısında gerçekleşecek. Adaylar, bu tarihten itibaren başvuru süreçlerini takip edebilecek ve sınav günü için hazırlıklarını tamamlayabilecek.

NEDEN HER YIL YAPILMIYOR?

KPSS önlisans sınavı, yoğun katılım olmasına rağmen lisans sınavı gibi her yıl düzenlenmiyor. Bunun temel sebebi, 2 yıllık mezunların kontenjanlarının sınırlı olması ve sınav takviminin yoğunluğudur. ÖSYM, sınav takviminde denge sağlayabilmek için önlisans ve ortaöğretim sınavlarını iki yılda bir gerçekleştiriyor.

2 YILLIK KPSS'YE KİMLER GİREBİLİR?

KPSS önlisans sınavına yalnızca iki yıllık üniversite programlarından mezun olanlar veya sınav yılı içerisinde mezuniyetini tamamlayacak adaylar katılabiliyor. Dört yıllık lisans programlarından mezun olanlar bu oturuma giremiyor. Yani, önlisans sınavı yalnızca 2 yıllık diploma sahibi adayların memurluk yolunda kullanabileceği bir fırsattır.

KPSS ÖNLİSANS BAŞVURULARI NE ZAMAN?

2026 yılında yapılacak sınavın başvuruları, sınavdan yaklaşık 2–3 ay önce başlayacak. Adaylar başvurularını ÖSYM'nin resmi sistemi üzerinden gerçekleştirecek. Başvuru sürecinde adayların sınav ücretini yatırması ve gerekli bilgileri eksiksiz girmesi gerekiyor. Başvuru tarihleri netleştiğinde kamuoyuna duyurulacak.

ÖNLİSANS KPSS PUAN TÜRLERİ

KPSS önlisans oturumu, Genel Kültür ve Genel Yetenek testlerinden oluşuyor. Adaylar bu sınavdan aldıkları puanlarla tercih yapıyor. Özellikle memuriyet kadrolarına girişte KPSS P93 puan türü ön plana çıkıyor. Adayların aldıkları puan, başvuracakları kurumun belirlediği taban puanlara göre değerlendirilmekte.

2024 SONUÇLARINA GÖRE DURUM

Son yapılan KPSS önlisans sınavı 2024 yılında yapılmış ve yüz binlerce aday katılım sağlamıştı. O sınavın ardından elde edilen puanlar iki yıl boyunca geçerliliğini koruyacak. Yani 2025 yılında herhangi bir sınav yapılmadığı için adaylar 2024'te aldıkları puanla başvuru yapmaya devam edebilecekler.

KPSS önlisans sınavı 2025 yılında yapılmadı. Çünkü bu sınav her yıl değil, iki yılda bir gerçekleştiriliyor. Son sınav 2024'te yapılmıştı ve alınan puanlar 2026'ya kadar geçerliliğini sürdürüyor. Önümüzdeki sınav ise 2026 yılında yapılacak. 2 yıllık üniversite mezunları bu tarihte tekrar sınav heyecanı yaşayacak. Adayların sınav takvimini yakından takip etmeleri, başvuru ve hazırlık süreçlerini kaçırmamaları büyük önem taşıyor.