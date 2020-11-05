KPSS lisans branş bazında sıralamalar açıklandı! KPSS branş bazında sıralama nedir?
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
ABD, 46. başkanını seçiyor! Nefes kesen yarışta son durum

KPSS lisans branş bazında sıralamalar açıklandı! KPSS branş bazında sıralama nedir?

05.11.2020 11:36 | Son Güncelleme: 05.11.2020 11:40
KPSS lisans branş bazında sıralamalar açıklandı! KPSS branş bazında sıralama nedir?

KPSS lisans branş sıralama sonucu sorgulama! ÖSYM, 2020 KPSS branş bazında sonuçları adayların erişimine sundu. Branş bazında sıralama ne anlama geliyor. KPSS sonucu nasıl sorgulanır?

2020 KPSS lisans: Branş bazında sıralama sonuçları ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden öğrenilebilecek. Sınava giren adayları bilgilendirme amacıyla oluşturulan branş bazında sıralamalar hakkında ayrıntılı bilgiyi içeren kılavuz da yayımlandı. İşte, ayrıntılar...

KPSS LİSANS BRANŞ BAZINDA SIRLAMA SONUCU NASIL ÖĞRENİLİR?

2020 Kamu Personel Seçme Sınavına (2020-KPSS Lisans) katılan adayların sınav sonuçlarına göre branş bazında sıralamaları ÖSYM Aday İşlemleri Sistemine yansıtılmıştır. Adaylar, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile branş bazında sıralamalarını öğrenebileceklerdir.

KPSS LİSANS BRANŞ BAZINDA SIRALAMA SONUCU SORGULAMA...

BRANŞ BAZINDA SIRLAMA NEDİR?

Branş bazında sıralamalar, adayları bilgilendirme amacıyla oluşturulmuş; kendileri ile aynı alanda sınava giren diğer adaylar arasında kendi başarı durumlarını değerlendirmelerine imkân veren bir hizmettir. Görüntülenen sayfa belge niteliği taşımaz. Her türlü değerlendirmede ÖSYM sisteminde kayıtlı bilgiler esas alınır. Branş bazında sıralama işlemleri adayların (YÖKSİS sistemi üzerinden çekilmiş olan) ÖSYM sistemi üzerinde ilgili işlemlerin yapıldığı tarih itibariyle aktif olarak bulunan eğitim bilgileri ve bu tarih itibari ile sistemde aktif eğitimi gözükmeyen adayların ise, başvuru da belirttikleri eğitim bilgileri baz alınarak hazırlanmıştır.

BRANŞ BAZINDA SIRALAMA DETAYLARI...

MEB tarafından gerçekleştirilen öğretmen alımlarında KPSS P10, P120 ve P121 puan türleri kullanılmaktadır. Milli Eğitim Bakanlığınca öğretmenliğe atanacakların sıralamaları; alanlara göre mezun oldukları yükseköğretim programları, mezun oldukları yıllar ve öncelikleri, TTK kararlarına göre kontrol edilerek, adayların alan bazındaki başvuruları esas alınarak belirlenmektedir. Bu nedenle öğretmen adaylarının branş bazında sıralama bilgilerini kontrol ederken bu durumu göz önünde bulundurmaları gerekmektedir.

Adayların branş bazında sıralamaları incelerken göz önünde bulundurması gerekenleri içeren teknik açıklama metnine aşağıdaki bağlantıdan erişilebilir.

İlgili Haberler

KPSS soru cevap kitapçığı yayınladı mı? 2020 KPSS ön lisans sınav kitapçığı görüntüleme ekranı açıldı mı? KPSS soruları ne zaman açıklanacak?
KPSS soru cevap kitapçığı yayınladı mı? 2020 KPSS ön lisans sınav kitapçığı görüntüleme ekranı açıldı mı? KPSS soruları ne zaman açıklanacak?
50 D sorunu nedir? 50 D kadrosu nedir? Akademide 50 D nedir?
50 D sorunu nedir? 50 D kadrosu nedir? Akademide 50 D nedir?
Süper Loto sonuçları 29 Ekim 2020 Perşembe - MPİ Süper Loto açıklandı mı?
Süper Loto sonuçları 29 Ekim 2020 Perşembe - MPİ Süper Loto açıklandı mı?
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Gündem Fuat Oktay İlham Aliyev Meral Akşener Emmanuel Macron Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Cem Yılmaz Türkan Şoray Çağatay Ulusoy İbrahim Tatlıses
Spor Ali Koç Tamer Tuna Fatih Terim Lionel Messi Josef De Souza
Daha Fazla İzmir Deprem Michigan Joe Biden
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: KPSS lisans branş bazında sıralamalar açıklandı! KPSS branş bazında sıralama nedir? - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 5.11.2020 11:40:44. #1.15#
title