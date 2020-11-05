KPSS lisans branş bazında sıralamalar açıklandı! KPSS branş bazında sıralama nedir?

KPSS lisans branş sıralama sonucu sorgulama! ÖSYM, 2020 KPSS branş bazında sonuçları adayların erişimine sundu. Branş bazında sıralama ne anlama geliyor. KPSS sonucu nasıl sorgulanır?

2020 KPSS lisans: Branş bazında sıralama sonuçları ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden öğrenilebilecek. Sınava giren adayları bilgilendirme amacıyla oluşturulan branş bazında sıralamalar hakkında ayrıntılı bilgiyi içeren kılavuz da yayımlandı. İşte, ayrıntılar...

KPSS LİSANS BRANŞ BAZINDA SIRLAMA SONUCU NASIL ÖĞRENİLİR?

2020 Kamu Personel Seçme Sınavına (2020-KPSS Lisans) katılan adayların sınav sonuçlarına göre branş bazında sıralamaları ÖSYM Aday İşlemleri Sistemine yansıtılmıştır. Adaylar, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile branş bazında sıralamalarını öğrenebileceklerdir.

KPSS LİSANS BRANŞ BAZINDA SIRALAMA SONUCU SORGULAMA...

BRANŞ BAZINDA SIRLAMA NEDİR?

Branş bazında sıralamalar, adayları bilgilendirme amacıyla oluşturulmuş; kendileri ile aynı alanda sınava giren diğer adaylar arasında kendi başarı durumlarını değerlendirmelerine imkân veren bir hizmettir. Görüntülenen sayfa belge niteliği taşımaz. Her türlü değerlendirmede ÖSYM sisteminde kayıtlı bilgiler esas alınır. Branş bazında sıralama işlemleri adayların (YÖKSİS sistemi üzerinden çekilmiş olan) ÖSYM sistemi üzerinde ilgili işlemlerin yapıldığı tarih itibariyle aktif olarak bulunan eğitim bilgileri ve bu tarih itibari ile sistemde aktif eğitimi gözükmeyen adayların ise, başvuru da belirttikleri eğitim bilgileri baz alınarak hazırlanmıştır.

BRANŞ BAZINDA SIRALAMA DETAYLARI...

MEB tarafından gerçekleştirilen öğretmen alımlarında KPSS P10, P120 ve P121 puan türleri kullanılmaktadır. Milli Eğitim Bakanlığınca öğretmenliğe atanacakların sıralamaları; alanlara göre mezun oldukları yükseköğretim programları, mezun oldukları yıllar ve öncelikleri, TTK kararlarına göre kontrol edilerek, adayların alan bazındaki başvuruları esas alınarak belirlenmektedir. Bu nedenle öğretmen adaylarının branş bazında sıralama bilgilerini kontrol ederken bu durumu göz önünde bulundurmaları gerekmektedir.

Adayların branş bazında sıralamaları incelerken göz önünde bulundurması gerekenleri içeren teknik açıklama metnine aşağıdaki bağlantıdan erişilebilir.