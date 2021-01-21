KPSS branş bazında sıralamaya nasıl bakılır? Branş sıralaması nasıl öğrenilir?

Kamu Personeli Seçme Sınavı Ön Lisans oturumu için açıklanan branş bazında sıralamalar sonrası sınava giren adaylar KPSS branş bazında sıralamaya nasıl bakılır? Branş sıralaması nasıl öğrenilir? sorusunun cevabını merak etti.

KPSS branş sıralamasına nasıl bakılır? sorusunun yanıtı Ön Lisans mezunu adayların girdiği sınav sonrası merak ediliyordu. KPSS alan sıralama sonuçları ÖSYM'nin sitesinde yayımlandı. KPSS branş bazında sıralamaya nasıl bakılır? Branş sıralaması nasıl öğrenilir?

KPSS BRANŞ SIRALAMASI NEDİR?

Nasıl bakıldığı merak edilen KPSS branş sıralaması hakkında ÖSYM'den yapılan açıklamada şu şekilde:

"Branş bazında sıralamalar, adayları bilgilendirme amacıyla oluşturulmuş; kendileri ile aynı alanda sınava giren diğer adaylar arasında kendi başarı durumlarını değerlendirmelerine imkân veren bir hizmettir. Görüntülenen sayfa belge niteliği taşımaz. Her türlü değerlendirmede ÖSYM sisteminde kayıtlı bilgiler esas alınır. Branş bazında sıralama işlemleri adayların (YÖKSİS ve e-Okul sistemi üzerinden çekilmiş olan) ÖSYM sistemi üzerinde ilgili işlemlerin yapıldığı tarih itibariyle aktif olarak bulunan eğitim bilgileri ve bu tarih itibari ile sistemde aktif eğitimi gözükmeyen adayların ise, başvuru da belirttikleri eğitim bilgileri baz alınarak hazırlanmıştır.

KPSS BRANŞ BAZINDA SIRALAMAYA NASIL BAKILIR?

2020 Kamu Personel Seçme Sınavına (2020-KPSS Ön Lisans) katılan adayların sınav sonuçlarına göre branş bazında sıralamaları ÖSYM Aday İşlemleri Sistemine yansıtılmıştır. Adaylar, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile branş bazında sıralamalarını öğrenebileceklerdir.

KPSS BRANŞ SIRALAMASI NASIL ÖĞRENİLİR?

Aday işlemleri sisteminden BAŞVURULARIM/TERCİHLERİM kısmına tıklayınız. 2020 KPSS ÖN LİSANS kısmına tıklayın ve üstteki seçeneklerden Branş bazında sıralamaları görebilirsiniz.

KPSS Branş sıralamasına bakarken Puan türünüzü seçmeyi unutmayın. KPSS Branş sıralamasının nasıl öğrenileceğine dair ayrıntılı tabloya haberimizin devamından ulaşabilirsiniz.