KPSS başvuru tarihleri ne zaman? 2020 KPSS ne zaman? KPSS sınav takvimi
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KPSS başvuru tarihleri ne zaman? 2020 KPSS ne zaman? KPSS sınav takvimi

KPSS başvuru tarihleri ne zaman? 2020 KPSS ne zaman? KPSS sınav takvimi
08.05.2020 11:23 | Son Güncelleme: 08.05.2020 11:23

Binlerce vatandaş KPSS tarihini araştırıyor. Kamu kurumuna yerleşebilmek adına düzenlenen KPSS, lisans, önlisans ve ortaöğretim düzeyinde yapılıyor. Koronavirüs nedeniyle sınav takviminde değişiklik yapan ÖSYM, KPSS sınav takvimini açıklamıştı. KPSS başvuru tarihi ve sınav takvmi haberimizde.

ÖSYM, 2020 KPSS için tarihleri verdi. Eylül'de başlayacak KPSS sınavının sonuncusu Aralık ayında gerçekleşecek. KPSS Alan Bİlgisi sınavı 12-13 Eylül'de iki oturum halinde düzenlenecek. Peki, EKPSS ne zaman?

2020 KPSS NE ZAMAN?

Memur adayı sayısız vatandaş, koronavirüs önlemleri neticesinde ertelenen sınavların ardından KPSS'nin 2020 yılında hangi tarihlerde yapılacağını merek ederken ÖSYM, tarihleri verdi. Buna göre:

2020 KPSS Lisans (Genel Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bİlimleri) Sınavı tarihi: 6 Eylül 2020

2020 KPSS Lisans (Alan Bilgisi) 1. gün: 12 Eylül 2020

2020 KPSS Lisans (Alan Bilgisi) 2. gün: 13 Eylül 2020

2020 KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT): 20 Eylül 2020

2020 EKPSS: 11 Ekim 2020

2020 KPSS Ön Lisans: 25 Ekim 2020

2020 KPSS Ortaöğretim: 22 Kasım 2020

2020 KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi (DHBT): 27 Aralık 2020

KPSS BAŞVURU TARİHİ NE ZAMAN?

ÖSYM tarafından sınav tarihleri belli olan KPSS'nin henüz sınav başvuru tarihlerine dair bir açıklama veya kılavuz bulunmuyor. İlki 6 Eylül'de düzenlenecek KPSS sınavı başvuru tarihleri de kısa süre içerisinde belli olacak.

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