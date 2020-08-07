KPSS başvuru tarihleri: 2020 KPSS ön lisans ve ortaöğretim başvuruları ne zaman?
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KPSS başvuru tarihleri: 2020 KPSS ön lisans ve ortaöğretim başvuruları ne zaman?

KPSS ortaöğretim ve ön lisans başvuru tarihleri merak konusu oldu. ÖSYM, KPSS lisans başvuru işlemlerini tamamlamıştı. Kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapmak için gün sayan memur adayları KPSS ön lisans başvuruları, KPSS ortaöğretim başvuru tarihlerini araştırıyor. 2020 KPSS takvimi haberimizde.

KPSS başvuru tarihleri: 2020 KPSS ön lisans ve ortaöğretim başvuruları ne zaman?
07.08.2020 12:06 | Son Güncelleme: 07.08.2020 12:11

KPSS lisans başvuruları sonrası adaylar, ön lisans, ortaöğretim başvuruları ne zaman aratıyor. ÖSYM, 6 Eylül'de gerçekleşecek KPSS lisans testi öncesi binlerce memur adayıyla, 2020 KPSS sınav takvimini paylaşmıştı. KPSS sonuçları ne zaman açıklanacak?

KPSS ÖN LİSANS BAŞVURUSU NE ZAMAN?

ÖSYM'nin sınav takviminde yer alan bilgiye göre, KPSS önlisans başvuruları 21 Ağustos ile 2 Eylül tarihleri arasında alıncak.

KPSS ORTAÖĞRETİM BAŞVURUSU NE ZAMAN?

Ortaöğretim düzeyinda yapıalcak 2020 KPSS başvuruları 15 – 30 Eylül 2020 tarihleri arasında yapılacak.

KPSS NE ZAMAN YAPILACAK?

KPSS Lisans (GENEL YETENEK-GENEL KÜLTÜR, EĞİTİM BİLİMLERİ) 06 Eylül 2020

KPSS Lisans (ALAN BİLGİSİ) 1. gün : 12 Eylül 2020

KPSS Lisans (ALAN BİLGİSİ) 2. gün : 13 Eylül 2020

KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT) : 20 Eylül 2020

KPSS Ön Lisans : 25 Ekim 2020

KPSS Ortaöğretim : 22 Kasım 2020

KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi (DHBT) : 27 Aralık 2020

KPSS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

KPSS Lisans (GENEL YETENEK-GENEL KÜLTÜR, EĞİTİM BİLİMLERİ) -22 Ekim 2020

KPSS Lisans (ALAN BİLGİSİ) - 22 Ekim 2020

KPSS Lisans (ALAN BİLGİSİ) - 22 Ekim 2020

KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT)-22 Ekim 2020

KPSS Ön Lisans - 26 Kasım 2020

KPSS Ortaöğretim - 24 Aralık 2020

KPSS DHBT - 27 Ocak 2021

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