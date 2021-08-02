KPSS a grubu nedir? ÖSYM giriş! Öğretmenlik soru kitapçığı! KPSS sınav tarihleri!
ÖSYM sınav takviminde KPSS A Grubu ve Öğretmenlik sınavları kapsamında ilk oturum olan GY-GK sınavının 1 Ağustos Pazar günü gerçekleşti. KPSS a grubu soru kitapçığı! KPSS soruları ne zaman açıklanacak 2021? KPSS a grubu nedir? ÖSYM giriş! Öğretmenlik soru kitapçığı!
01 Ağustos 2021 tarihinde uygulanan 2021-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik (Genel Yetenek-Genel Kültür ve Eğitim Bilimleri) soru kitapçığı! KPSS a grubu nedir? ÖSYM giriş! Öğretmenlik soru kitapçığı! KPSS sınav tarihleri!
KPSS A GRUBU
- KPSS A Grubu ve Öğretmenlik Sınavı başladı Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS), koronavirüs önlemleri kapsamında dün saat 10.15'te başladı.
2021 KPSS SINAVLARI TARİHLERİ!
KPSS A Grubu ve Öğretmenlik (Alan Bilgisi)
Sınav tarihi: 7-8 Ağustos 2021
Sonuç tarihi: 16 Eylül 2021
KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT)
Sınav tarihi: 15 Ağustos 2021
Sonuç tarihi: 16 Eylül 2021
KPSS SORU KİTAPÇIĞI A GRUBU
01 Ağustos 2021 tarihinde uygulanan 2021-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik (Genel Yetenek-Genel Kültür ve Eğitim Bilimleri) oturumlarının Temel Soru Kitapçıkları ile Cevap Anahtarlarının % 10'ları aşağıdaki bağlantıda sunulmuştur. Sınava başvuran adaylar, Temel Soru Kitapçığı diziliminde verilen sınav sorularının tamamına 01 Ağustos 2021 tarihinde saat 18. 30'dan itibaren ÖSYM'nin https://ais. osym. gov. tr internet adresinden T. C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile 10 gün süreyle erişebileceklerdir.