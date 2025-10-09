KPSS 85 puanla nereye atanılır, 2025 KPSS 86, 87, 88, 89 puanla nereye atanılır?

"Kpss 85 puanla nereye atanılır?" sorusu, 2025 atama dönemine yaklaşılırken en sık sorulan sorulardan biri oldu. Aynı şekilde KPSS 86, 87, 88 ve 89 puanla hangi kurumlara girilebilir? sorusu da gündemde. Bu yazımızda 2025 yılı için olası atama taban puanlarını, geçmiş yılların verilerini ve hangi kurumlara atanma ihtimalinizin yüksek olduğunu detaylı bir şekilde ele alıyoruz.

KPSS 85 PUANLA NEREYE ATANILIR?

KPSS'de 85 puan almak, adaylara önemli avantajlar sağlar. Özellikle orta düzeyde rekabetin olduğu memurluk kadrolarında bu puanla yerleşme ihtimali yüksektir.

• Belediye memurlukları: 85 puanla birçok il ve ilçedeki belediye kadrolarına atanmak mümkündür. Özellikle zabıta memuru, vezne memuru ve idari personel pozisyonlarında 85 puan yeterli olabilmektedir.

• Adalet Bakanlığı kadroları: Katiplik, zabıt katibi, infaz koruma memuru gibi pozisyonlarda taban puanlar genellikle 82-86 arasında değişmektedir. Bu nedenle 85 puanla bu kadrolara atanmak oldukça olasıdır.

• Üniversite personeli: Fakültelerde memur, sekreter, teknisyen gibi pozisyonlar için 83-85 puan aralığında alımlar görülmektedir.

• Taşra teşkilatları: Tarım ve Orman Bakanlığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı gibi kurumların taşra teşkilatlarında 85 puanla atama şansı vardır.

Sonuç olarak 85 puan, merkezi atamalarda garanti olmasa da pek çok kadro için güçlü bir başlangıç sağlar.

KPSS 86 PUANLA NEREYE ATANILIR?

KPSS 86 puanla atama şansı, 85 puana göre biraz daha artmaktadır. Bu puanla adaylar daha geniş kurumlara başvuru yapabilir.

• Bakanlık kadroları: Milli Eğitim Bakanlığı, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı gibi kurumlarda memurluk, büro personeli gibi görevler için taban puanlar çoğu zaman 85-87 arasında şekillenir.

• Mühendislik ve teknik kadrolar: Elektrik, inşaat, bilgisayar mühendisliği gibi alanlarda kontenjanlar açıldığında 86 puanla atama ihtimali oldukça yüksektir.

• Sağlık Bakanlığı: Sağlık teknikeri, laborant gibi bölümlerde 86 puanla yerleşmek mümkündür.

KPSS 87 PUANLA NEREYE ATANILIR?

87 puan, KPSS'de adayları daha üst sıralara taşıyan bir değerdir. Bu puanla birçok kurumda daha garanti bir şekilde atama yapılabilir.

• Merkezi atama memurlukları: 87 puanla merkezî atamalarda özellikle taşra kadrolarında çok sayıda tercih yapılabilir.

• Gelir İdaresi Başkanlığı: Uzman yardımcılığı ve memurluk pozisyonları için taban puanlar genellikle 85-88 aralığında olmaktadır. 87 puan bu alanda ciddi bir avantaj sağlar.

• Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı: Harita teknikeri, şehir plancısı gibi kadrolarda 87 puanla atama şansı yüksektir.

KPSS 88 PUANLA NEREYE ATANILIR?

88 puan, merkezi atamalarda oldukça güçlü bir puandır. Bu puanla adaylar, daha merkezi illerdeki kadroları tercih etme şansına sahip olur.

• İçişleri Bakanlığı ve bağlı kurumlar: Kaymakamlık dışı memurluk pozisyonlarında 87-88 puanla yerleşmek mümkündür.

• Gümrük ve Ticaret Bakanlığı: Memur ve uzman yardımcılığı alımlarında 88 puanla yüksek yerleşme ihtimali bulunur.

• Üniversiteler ve büyükşehir belediyeleri: Özellikle İstanbul, Ankara, İzmir gibi şehirlerdeki üniversite kadrolarına 88 puanla girme ihtimali artar.

KPSS 89 PUANLA NEREYE ATANILIR?

KPSS'de 89 puan, adayların tercih edebileceği kadro yelpazesini oldukça genişletir. Bu puanla atanmak neredeyse garantiye yakındır.

• Merkezi atamalar: 89 puanla Türkiye'nin birçok ilinde kadro seçme şansınız olur. İstediğiniz şehir ve kurumlara daha rahat girme ihtimaliniz vardır.

• Üst düzey bakanlıklar: Çalışma Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı gibi kurumlarda uzman yardımcılığı kadrolarında 88-90 puan aralığı dikkat çeker.

• Sayıştay, Rekabet Kurumu gibi kurumlar: Sınav şartı olan yerler dışında, doğrudan atamalarda 89 puanla yüksek oranda başarı sağlanır.

KPSS'DE 85-89 PUAN ARALIĞI NE İFADE EDİYOR?

2025 KPSS için 85-89 puan aralığı, adaylara büyük avantaj sağlamaktadır. 85 puanla taşra ve orta ölçekli kurumlarda yer bulmak mümkünken, 89 puanla merkezi şehirlerde ve prestijli kurumlarda atama şansı artar.

Bu nedenle adaylar tercihlerini yaparken sadece puanlarına değil, aynı zamanda branş kontenjanlarına, kurumların alım politikalarına ve şehir tercihine de dikkat etmelidir.

KPSS'de yüksek puan almak, devlet kadrolarında görev alma yolunda en önemli adımlardan biridir. 2025 atama döneminde de 85-89 puan aralığında yer alan adayların büyük çoğunluğunun atanması beklenmektedir.