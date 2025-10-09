KPSS 65 puanla nereye atanılır? 2025 KPSS 66, 67, 68, 69 puanla nereye atanılır?

Kpss puanı her ne kadar yerleştirmede belirleyici olsa da, bazı kurum ve kadrolarda daha düşük puanlarla da alım yapılabiliyor. Bu nedenle, KPSS 65 puanla memur olunmaz düşüncesi her zaman doğru olmayabilir. Doğru strateji ve dikkatli tercih ile kamuya giriş yapmak mümkün olabilir.

2025 KPSS 66, 67, 68, 69 PUANLA NEREYE ATANILIR?

KPSS'de 66, 67, 68 veya 69 puan alan adayların da kamuya atanma ihtimali vardır. Özellikle 2025 KPSS puanı ile yapılacak sözleşmeli personel alımları ve kurumsal ilanlar bu puan aralığına sahip adaylara fırsat sunabilir. Aşağıdaki kurumlar ve pozisyonlar bu adaylar için potansiyel tercih alanları olabilir:

• Belediyeler ve İl Özel İdareleri: Özellikle küçük yerleşim yerlerinde, KPSS taban puanı daha düşük seviyelerde kalabilir.

• Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları (SYDV): KPSS 65-69 arası puanlarla sık sık alım yapan kurumlar arasında yer alır.

• Üniversiteler ve hastaneler: Sözleşmeli destek personeli, güvenlik görevlisi, temizlik görevlisi gibi kadrolar için düşük KPSS puanıyla alım yapılabilir.

• Kamu destekli projeler ve geçici istihdam alanları: Bu tür projeler, yıl içinde farklı bölgelerde açılabilir ve KPSS 65 puanla başvuru imkanı sunar.

MERKEZİ ATAMA MI, KURUMSAL ALIM MI?

2025 KPSS puanı ile atanmak isteyen ve puanı 65-69 aralığında olan adaylar için merkezi atamalar oldukça sınırlı fırsatlar sunar. Çünkü merkezi atamalarda taban puanlar genellikle 80 ve üzeri olur. Ancak kurumsal alımlar, bu puan aralığına sahip adaylar için daha fazla seçenek barındırır.

Kurumlar ihtiyaçları doğrultusunda ilan yayımlayarak belirli şartlarla personel alımı yapar. Bu ilanlarda KPSS baraj puanı genellikle 60 olarak belirlenir, dolayısıyla 65-69 puan aralığındaki adaylar rahatlıkla başvuru yapabilir.

KPSS 65-69 PUANLA HANGİ MESLEKLER TERCİH EDİLEBİLİR?

2025 KPSS'de 65-69 puan alan adayların tercih edebileceği bazı meslek ve kadrolar şunlardır:

• Zabıta memuru (küçük belediyelerde)

• VHKİ (Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni)

• Hizmetli ve destek personeli

• Güvenlik görevlisi

• Temizlik personeli

• Sosyal hizmetler destek elemanları

• Kamu kurumlarında sözleşmeli şoför veya teknisyen

Bu kadrolar için genellikle KPSS puanı dışında belirli mesleki yeterlilik belgeleri, sertifikalar ya da ikamet şartı gibi kriterler de aranabilir. Bu nedenle ilan detaylarını dikkatle incelemek önemlidir.

DÜŞÜK KPSS PUANIYLA MEMUR OLMA STRATEJİSİ

KPSS 65-69 puan aralığına sahip adayların başarılı bir yerleştirme süreci geçirebilmeleri için izlemesi gereken bazı temel stratejiler şunlardır:

1. Kurumsal ilanları düzenli takip etmek: Özellikle taşra teşkilatlarının ve belediyelerin yayımladığı ilanlar öncelikli hedef olmalıdır.

2. İkamet şartını dikkate almak: Bazı ilanlar sadece belirli il veya ilçede ikamet eden adaylara açık olabilir.

3. Tercih yoğunluğunu analiz etmek: Yoğun başvuru almayan kadrolar, düşük puanlı adaylar için daha uygun olabilir.

4. Sertifika ve ek belgelerle avantaj sağlamak: MEB onaylı bilgisayar, hasta kabul veya güvenlik sertifikaları tercih sürecinde fark yaratabilir.

KPSS PUANI DIŞINDA ETKİLİ OLAN FAKTÖRLER

Her ne kadar KPSS puanı yerleştirme için temel bir ölçüt olsa da, bazı durumlarda diğer faktörler de oldukça etkilidir:

• Mülakat süreci: Bazı kurumlar mülakatla alım yaptığı için KPSS sadece bir ön eleme kriteri olabilir.

• Sözleşmeli personel alımları: Sözleşmeli pozisyonlarda, kurumların kendi belirlediği kriterlere göre seçim yapılabilir.

• Geçici istihdam programları: TYP gibi kamu destekli programlar da düşük KPSS puanlı adaylara kamu tecrübesi kazandırabilir.

KPSS 65-69 PUANLA ATAMA GERÇEKLEŞİR Mİ?

Sonuç olarak, 2025 KPSS 65, 66, 67, 68 ve 69 puanla memur olma ihtimali tamamen imkansız değildir. Özellikle kurumsal alımlar, sözleşmeli kadrolar ve yerel yönetim ilanları bu puan aralığına sahip adaylara fırsatlar sunmaktadır. Adayların bu süreçte karamsarlığa kapılmadan, ilanları yakından takip etmeleri, başvuru şartlarını dikkatle incelemeleri ve tercihlerini buna göre yapmaları oldukça önemlidir.

Düşük KPSS puanına sahip olmak memuriyet hayalinden vazgeçmek anlamına gelmez. Kararlılık, dikkatli tercih ve zamanında başvurular ile kamuya atanmak hâlâ mümkün.