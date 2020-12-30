KPSS | 2061 Nitelik Kodu Nedir?
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KPSS | 2061 Nitelik Kodu Nedir?

30.12.2020 12:34 | Son Güncelleme: 30.12.2020 12:39
KPSS | 2061 Nitelik Kodu Nedir?

ÖSYM tarafından KPSS puanına göre bazı kamu kurum ve kuruluşlarının kadro ve pozisyonlarına yapılacak aday yerleştirme tercihleri başladı. Tercih sürecinde en merak edilen ve araştırılan konulardan biri de 2061 numaralı kod oldu. Peki, 2061 nitelik kodu nedir?

2061 nitelik kodu, KPSS tercih döneminin başlaması ÖSYM tarafından tercih kılavuzunun yayınlanarak tercihlerin başlamasının ardından en çok merak edilen terimler arasında yer aldı. İşte, KPSS kılavuzunda yer alan 2061 nitelik koduyla ilgili detaylı bilgileri yazımızda bulabilirsiniz. Peki, 2061 nitelik kodu nedir?

2061 NİTELİK KODU NEDİR?

KPSS'de belli oranda başarı gösterip tercih yapmaya hak kazanan adaylar nitelik kodlarına göre tercih işlemlerini yapıyor. Nitelik kodu, bazı kamu kurum ve kuruluşlarının kadro ve pozisyonlarına atanmak isteyen adayların tercih yapacaklar bölüme göre belirlenmiş olan ve adayların taşımaları gereken özellikleri belirten kısa kodlardır.

2061 Nitelik Kodu Ortaöğretim kurumlarının Makine Teknolojisi alanı ve dallarından mezun olma şartı anlamına gelmektedir. Tercih kılavuzunda 2061 nitelik kodu olan yerlere yalnızca Ortaöğretim kurumlarının Makine Teknolojisi alanı ve dallarından mezun olan kişiler başvurabilir.

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