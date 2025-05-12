KPSS 2025/4 Sağlık Bakanlığı personel alımı sonuçları ne zaman açıklanacak? Sağlık Bakanlığı personel alımı sonuçları açıklandı mı?

Adaylar, "Sağlık Bakanlığı personel alımı sonuçları açıklandı mı?" sorusuna yanıt ararken, yerleştirme sürecine ilişkin detaylar da merak ediliyor. Peki, KPSS 2025/4 Sağlık Bakanlığı personel alımı sonuçları ne zaman açıklanacak? Sağlık Bakanlığı personel alımı sonuçları açıklandı mı?

KPSS-2025/4 SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

KPSS-2025/4 Sağlık Bakanlığı personel alımı sonuçları henüz açıklanmadı.

KPSS YERLEŞTİRME NASIL YAPILACAK?

Yerleştirme yapılırken ÖSYM tarafından; sınava girilen öğrenim düzeyi, cinsiyet, mezun olunan alan/program ile sözleşmeli personel pozisyonları için aranan nitelikler arasındaki tutarlık kontrol edilecek bunlardan birinde bile bir tutarsızlık tespit edildiği takdirde söz konusu tercih iptal edilecektir.

Tercih işlemleri, KPSS-2025/4 Tercih Kılavuzu kurallarına göre ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden yapıldı.