KPSS 2022 ne zaman? 2022 KPSS başvuruları ne zaman, sınav hangi ay olacak? ÖSYM takvimini yayınladı

Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 2022 Yükseköğretim Kurumları Sınavı takvimini yayınladı. Buna göre,Nisan, Temmuz, Ağustos, Ekim ve Kasım aylarında yapılacağını açıkladı. Bu aylar arasında gerçekleştirilecektir. Türkiye'de milyonlarca öğrencinin heyecan ve merakla beklediği Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın tarihleri kesinleşti. Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan açıklamada, sınavların Nisan, Temmuz, Ağustos, Ekim ve Kasım aylarında yapılacağını açıkladı. ÖSYM takviminin detayları haberimizdedir… KPSS 2022 ne zaman? 2022 KPSS başvuruları ne zaman, sınav hangi ay olacak?

2022 KPSS TARİHLERİ NE ZAMAN?

ÖSYM, 2022 yılı sınav takvimini yayınladı. Buna göre, 2022 KPSS tarihleri ne zaman gerçekleşecektir… Başvuru tarihi henüz açıklanmadı.

EKPSSS:24 Nisan

KPSS Lisans (GY,GK/EĞT.B):31 Temmuz

KPSS Lisans (Alan Bilgisi):6-7 Ağustos

KPSS ÖABT: 14 Ağustos

KPSS Önlisans: 2 Ekim

KPSS Ortaöğretim: 6 Kasım

KPSS DHBT: 27 Kasım

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