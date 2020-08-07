KPSS 2020/1 tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? KPSS tercih sonuçları nasıl öğrenilir?
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KPSS 2020/1 tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? KPSS tercih sonuçları nasıl öğrenilir?

KPSS 2020/1 tercih işlemleri 4 Ağustos günü tamamlandı. Tercih yapan adaylar, ''KPSS-2020/1 tercih sonuçları ne zaman açılanır?'' sorguluyor. Adaylara sunulan tercih kılavuzu doğrultusunda ÖSYM üzerinden KPSS başvuruları ve tercihleri alındı. KPSS-2020/1 detaylarını derledik.

KPSS 2020/1 tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? KPSS tercih sonuçları nasıl öğrenilir?
07.08.2020 11:48 | Son Güncelleme: 07.08.2020 11:51

ÖSYM, KPSS 2020/1 tercihlerini 23 Temmuz-4 Ağustos günleri arasında gerçekleştirdi. https://ais.osym.gov.tr/ adresinden tamamlanan işlem, T.C. kimlik numarası ve aday şifresi ile yapıldı. KPSS-2020/1 tercih sonucu nasıl öğrenilir?

KPSS-2020/1 TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

KPSS 2020/1 tercih sonuçlarına dair ÖSYM herhangi bir açıklamada bulunmadı. Geçen yıl tercihler 18 Temmuz'da son tamamlanmış ve sonuçlar da 28 Temmuz'da açıklanmıştı. Buna göre KPSS tercih sonuçlarının ikinci hafta duyurulması bekleniyor.

KPSS TERCİH SONUCU NASIL ÖĞRENİLİR?

KPSS tercih sonuçlarıaçıklandığı anda adaylar, yerleştirme sonuçlarını T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr/ internet sayfasından öğrenebilecekler. Yerleştirme bilgileri, yerleştirme sonuçları ÖSYM'nin internet sayfasından açıklandıktan sonra ÖSYM tarafından ilgili kurumlara elektronik ortamda verilecektir.

Yerleştirme sonuçları ile ilgili olarak adaylara ve ilgili kurumlara postayla herhangi bir belge gönderilmeyecektir. Kamu kurum ve kuruluşları bu bilgileri elektronik ortamda kendi şifreleri ile edineceklerdir. Bir kadro veya pozisyona yerleşen adaylar atanmak üzere doğrudan yerleştirildikleri kamu kurum/kuruluşlarına başvuracaklar, atanmak için hangi evrakın gerekli olduğunu ve bu evrakın hangi tarihe kadar nereye teslim edilmesi gerektiğini bu kurum veya kuruluşlardan öğreneceklerdir.

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