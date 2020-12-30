KPSS | 2001 Nitelik Kodu Nedir?

ÖSYM tarafından KPSS puanına göre bazı kamu kurum ve kuruluşlarının kadro ve pozisyonlarına yapılacak aday yerleştirme tercihleri başladı. Tercih sürecinde en merak edilen ve araştırılan konulardan biri de 2001 numaralı kod oldu. Peki, 2001 nitelik kodu nedir?

2001 nitelik kodu, KPSS tercih döneminin başlaması ÖSYM tarafından tercih kılavuzunun yayınlanarak tercihlerin başlamasının ardından en çok merak edilen terimler arasında yer aldı. İşte, KPSS kılavuzunda yer alan 2001 nitelik koduyla ilgili detaylı bilgileri yazımızda bulabilirsiniz. Peki, 2001 nitelik kodu nedir?

2001 NİTELİK KODU NEDİR?

KPSS'de belli oranda başarı gösterip tercih yapmaya hak kazanan adaylar nitelik kodlarına göre tercih işlemlerini yapıyor. Nitelik kodu, bazı kamu kurum ve kuruluşlarının kadro ve pozisyonlarına atanmak isteyen adayların tercih yapacaklar bölüme göre belirlenmiş olan ve adayların taşımaları gereken özellikleri belirten kısa kodlardır.

2001 nitelik kodu Ortaöğretim kurumlarının herhangi bir alanından mezun olma şartı taşımak anlamına gelmektedir. Yani kişi kendi alanıyla ilgili olsa da olmasa da herhangi bir Ortaöğretim kurumundan mezun ise 2001 kodlu yerlere tercihte bulunabilir.

Karayolları Genel Müdürlüğü, Devlet Su İşleri, Sosyal Güvenlik Kurumu, Belediyeler, İl Özel İdareleri gibi yerler 2001 Nitelik Kodu ile almaktadır.