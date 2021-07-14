KPSS 1 nedir? KPSS 2021/1 tercihleri ne zaman?

KPSS-2021 kamu kurum ve kuruluşlarının kadro ve pozisyonlarına yerleştirme sonuçları açıklandı. Adaylar, yerleştirme sonuçlarına ÖSYM'nin internet adresinden ulaşabilecekler. Peki, KPSS 1 nedir? KPSS 2021/1 tercihleri ne zaman?

KPSS 1 nedir? KPSS 2021/1 tercihleri ne zaman? sorularının yanıtları merak ediliyor.

KPSS 1 NEDİR?

KPSS 1 lisans mezunu olarak girilen sınav, KPSS 2 ise lise ve önlisans olarak girilen sınav olarak adlandırılıyor. Yani lisans mezunu olarak yapılacak bölümlerin tercih kodları KPSS 1A ya da 1B olarak adlandırılır.

KPSS 2021/1 TERCİHLERİ NE ZAMAN?

01 - 08 Temmuz 2021 tarihleri arasında tercihleri alınan KPSS-2021/1 Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarının kadro ve pozisyonlarına yerleştirme işlemleri tamamlanmıştır.