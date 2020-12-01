KPS Kimlik Paylaşım Sistemi nedir, ne işe yarar? Kimlik Paylaşım Sisteminde KPS ne anlama gelir? KPS nasıl kullanılır, başvuru nasıl yapılır?

Teknolojinin gelişimiyle birlikte faaliyete koyulan projeler arasında yer alan KPS Kimlik Paylaşım Sistemi hakkında merak edilen soruların cevaplarını sizler için derledik. KPS Kimlik Paylaşım Sistemi nedir, ne işe yarar? Kimlik Paylaşım Sisteminde KPS ne anlama gelir?

KPS yani Kimlik Paylaşım Sistemi hakkında merak edilenleri sizler için derledik. Kimlik Paylaşım Sisteminde KPS ne anlama gelir? KPS Kimlik Paylaşım Sistemi nedir, ne işe yarar?

KPS KİMLİK PAYLAŞIM SİSTEMİ NEDİR?

KPS, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından tutulan kişiye ait nüfus ve yerleşim yeri bilgilerine (merkezi veri tabanında tutulan verilere) kamu kurumları ve diğer tüzel kişilerin güncel ve güvenli bir şekilde, 7 gün 24 saat esasıyla on-line erişmesine imkân sağlayan bir sistemdir.

KPS üzerinden temel olarak;

T.C. Kimlik Numarasına karşılık kişi bilgileri sorgulama,

Kişi bilgilerine karşılık T.C. Kimlik Numarası sorgulama,

Nüfusa kayıtlı olduğu yer bilgilerine karşılık kimlik bilgileri sorgulama,

Nüfus Kayıt Örneği sorgulama,

Adres bilgisi sorgulama hizmetleri sunulmaktadır.

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü ve KPS' den hizmet almak isteyen kurum ve kuruluşlar arasında ikili anlaşma düzenlenmektedir. Bu ikili anlaşmanın yetkilendirme bölümünde, kurum ve kuruluşların,

Hangi sorgulamaları yapabileceği,

Bu sorgulamalar sayesinde hangi bilgilere ulaşabileceği yer almaktadır.

KPS kapsamında yapılan her türlü işlemin geri izleme (log) bilgisi tutulmaktadır.

KPS PİLOT OLARAK NERELERDE KULLANILMAKTADIR?

Mevcut kurum listesi için buraya tıklayınız.

KPS NASIL KULLANILIR?



KPS 'ye bağlanmak için kurumunuzun, Kimlik Paylaşımı Sistemi Yönetmeliği uyarınca sistemden faydalanmak isteyen kamu kurumları veya diğer tüzel kişilikler arasında yer alması,

T.C. İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü'nün web adresinde yer alan ön başvuru formu doldurularak ön başvuru yapılması gerekmektedir.

Ön başvuru formunda yer alan güvenlik sorularını mutlaka cevaplandırmalı, ekinde yer alan Güvenlik Taahhüt Belgesi ve Statik IP Belgesi diğer istenilen belgelerle birlikte Genel Müdürlüğümüze gönderilmelidir.

Kurum, ön başvurularının onaylanmasından sonra talep edilen bilgilerin kullanılma gerekçesi ve yasal dayanağını belirterek yazılı olarak başvurmalıdır(KPS Yön. Md. 7/1)

Kurum ön başvurusunun uygun görülmesini müteakip Genel Müdürlüğümüz ile arasında ikili anlaşma imzalanır.

Kurumların KPS veri tabanından hangi sorgulamaları yapabilecekleri ve hangi bilgileri alabilecekleri (KPS servisleri) yapılacak anlaşmalar çerçevesinde belirlenir/ idari yetkilendirme (KPS Yön. Md. 9/1)

Kurumlar ve yapılan anlaşmalarla kendilerine yetki verilen KPS servisleri sistemde tanımlanır/teknik yetkilendirme (KPS Yön. Md. 9/2)

Tanımlanan her bir kurumun sisteme kendini tanıtabilmesi ve giriş yapabilmesi için kullanıcı adı ve şifreleri tahsis edilerek KPS'ye erişimi sağlanır (KPS Yön. Md. 9/3)

KPS'ye bağlanan kurumlar bu hizmeti kendi (kurumsal ağları üzerinden) yasal bünyelerindeki taşra teşkilatları veya şubelerinde de sağlar (KPS Yön. Md. 17/2)

KİMLİK PAYLAŞIM SİSTEMİ TEKNİK BİLGİ

Kimlik Paylaşımı Sistemi web servislerinden faydalanabilmek için, bağlantı için kullanılan sistemin

XML Web Servislerini çağırabilme (SOAP 1.2)

WS-Security 1.1, WS-Trust 1.3 ve WS-SecurityPolicy 1.2 web servis güvenliği standartlarını desteklemesi gerekmektedir.

KPS'de tek noktadan kimlik doğrulama (Single Sign On – SSO) yöntemi uygulanmaktadır. Web servis kullanıcıları doğrudan KPS üzerinden değil, ayrı bir güvenlik anahtarı servisinden (Security Token Service – STS) kullanıcı adı ve parolaları ile anahtar alarak, geçerli olduğu süre zarfında aynı anahtar ile KPS'ye çağrıda bulunabileceklerdir.

STS, WS-Security - UsernameToken güvenlik yöntemini kullanmaktadır ve transport seviyesinde SSL (secure sockets layer) ile korunmaktadır. KPS V2 ise WS-Security 1.1, WS-Trust 1.3 ve WS-SecurityPolicy 1.2 güvenlik yöntemlerini uygulamaktadır. KPS V2 Servisleri transport serviyesinde SSL ile, SOAP serviyesinde SAML V1.1 güvenlik anahtarı ile korunmaktadır.

Kullanıcılar kendilerine verilen kullanıcı adı ve parolaları ile STS'nin sunduğu güvenlik anahtarı sağlayıcı servise istekte bulunurlar. STS servis cevabı olarak SAML V1.1 türünde bir güvenlik anahtarı döner. Kullanıcılar bu güvenlik anahtarı ile KPS servislerine istekte bulunabilirler.