Kozluk'ta sürücülere trafik eğitim verildi

Kozluk Belediyesi bünyesinde çalışan sürücü ve operatörlere yönelik trafik eğitim semineri düzenlendi.

Kozluk İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil Ve Denetleme Büro Amirliği görevlilerince, 29 Ekim İlkokulu konferans salonunda düzenlenen seminere, Kozluk Belediyesi bünyesinde çalışan sürücü ve operatörler katıldı.

Seminerde, genel trafik kuralları, güvenli sürüş teknikleri, kamu araçlarında dikkat edilmesi gereken konular, mevsim şartlarına göre araç kullanma ve trafik cezaları hakkında bilgi verildi.

AA / Çetin Doyar - Son Dakika Haberleri

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