Kozluk'ta SGK prim borcu yapılandırmasına yoğun talep
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Kozluk'ta SGK prim borcu yapılandırmasına yoğun talep

28.12.2020 15:41 | Son Güncelleme: 28.12.2020 15:44
Kozluk'ta SGK prim borcu yapılandırmasına yoğun talep

Batman'ın Kozluk ilçesinde 31 Aralık'ta sona erecek SGK prim borçlarına yönelik yapılandırmadan faydalanmak isteyen ve internet üzerinden başvuru yapamayan vatandaşlar, ilçe müdürlüğü binası önünde yoğunluk oluşturdu.

Batman'ın Kozluk ilçesinde 31 Aralık'ta sona erecek SGK prim borçlarına yönelik yapılandırmadan faydalanmak isteyen ve internet üzerinden başvuru yapamayan vatandaşlar, ilçe müdürlüğü binası önünde yoğunluk oluşturdu.

SGK İlçe Müdürlüğü binası önünde oluşan kuyruk nedeniyle görevliler, vatandaşları sosyal mesafe kuralına uymaları noktasında sık sık uyardı.

Kozluk SGK İlçe Müdürü Mehmet Arif Yıldız, yapılanmanın pirim borcunu ödemeyenler, askıya alanlar, yeni yapılandırmak isteyenler için hizmetlerin tekrardan işleme alınması amaçlandığını ve vatandaşların E-Devlet üzerinden de başvuru yapabileceklerini ifade etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Çetin Doyar

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Hulusi Akar Özlem Zengin Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Merve Dizdar Burak Özçivit Murat Dalkılıç Farah Zeynep Abdullah
Spor Can Bartu Ryan Babel Ersun Yanal Mbwana Samatta Oğulcan Çağlayan
Tüm Haberler Kaza Otomobil Türk Lirası Asgari Ücret
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Kozluk'ta SGK prim borcu yapılandırmasına yoğun talep | Haberler.com Güncel
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 28.12.2020 15:50:47. #1.14#
title