Kozluk'ta okul müdürleri toplantısı düzenlendi
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Kozluk'ta okul müdürleri toplantısı düzenlendi

11.02.2021 09:33 | Son Güncelleme: 11.02.2021 09:36
Kozluk'ta okul müdürleri toplantısı düzenlendi

Kozluk ilçesinde okul müdürleriyle toplantı yapıldı.

Kozluk ilçesinde okul müdürleriyle toplantı yapıldı.

Kozluk Kaymakamı Eyyüp Güngör, 29 Ekim İlkokulunda düzenlenen toplantıda, içerisinde bulunan kontrollü sosyal hayat döneminde temizlik, maske ve mesafe kuralının önemli olduğunu söyledi.

Salgınla mücadelede Sağlık Bakanlığı salgın ve yönetim rehberi ile İçişleri Bakanlığının genelgelerinde belirtilen tedbirlere uyulmasının önemine değinen Güngör, şunları kaydetti:

"Salgına karşı topyekun mücadele edilmesinin son derece önemlidir. Bu konuda tüm kurum ve kuruluşlar arasında her anlamda tam bir koordinasyon içerisinde olunmasını ve eş güdüm içerisinde çalışmalıyız. Uzaktan eğitim zor bir süreç. Bir an önce inşallah sağlıklı bir eğitim ve öğretim sürecine başlarız."

İlçe Milli Eğitim Müdürü Nezir Sevim ise ilçede eğitim ve öğretim faaliyetlerinin en iyi şekilde devam edeceğini belirtti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Çetin Doyar

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