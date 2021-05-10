Kozluk'ta Kovid-19 tedbirlerine uymayanlar hakkında işlem yapıldı
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Kozluk'ta Kovid-19 tedbirlerine uymayanlar hakkında işlem yapıldı

Kozluk'ta Kovid-19 tedbirlerine uymayanlar hakkında işlem yapıldı
Anadolu Ajansı / Çetin Doyar - Haberler | Güncel

Batman'ın Kozluk ilçesinde polis ekiplerince gerçekleştirilen denetimlerde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uymayanlar hakkında cezai işlem uygulandı.

Batman'ın Kozluk ilçesinde polis ekiplerince gerçekleştirilen denetimlerde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uymayanlar hakkında cezai işlem uygulandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Bürosu ekipleri tarafından salgın tedbirleri kapsamında uygulanan "tam kapanma" nedeniyle denetim yapıldı.

51 kişi hakkında sokağa çıkma yasağına uymadıkları, 19 kişi hakkında da sosyal mesafe ve maske kuralını ihlal ettikleri gerekçesiyle işlem yapıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Çetin Doyar

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