Kozan'dan toprak isteyen Ermeniler'e Başkan Özgan'dan tepki

Kozan'dan toprak isteyen Ermeniler'e Başkan Özgan'dan tepki Merkezi Lübnan'da bulunan Ermeniler Kilikya Ermeni Katolikosluğu, Adana'nın Kozan ilçesindeki manastır ve arazilerin iadesine ilişkin dava sürüyor Kozan Belediye Başkanı Kazım Özgan: "Onlara verecek bir karış toprağımız yok"...

Kozan'dan toprak isteyen Ermeniler'e Başkan Özgan'dan tepki

Merkezi Lübnan'da bulunan Ermeniler Kilikya Ermeni Katolikosluğu, Adana'nın Kozan ilçesindeki manastır ve arazilerin iadesine ilişkin dava sürüyor

Kozan Belediye Başkanı Kazım Özgan: "Onlara verecek bir karış toprağımız yok"

ADANA - Merkezi Lübnan'da bulunan Ermeniler Kilikya Ermeni Katolikosluğu, Adana'nın Kozan ilçesindeki manastır ve arazilerin iadesine ilişkin davaya Kozan Belediye Başkanı Kazım Özgan, "Onlara verecek bir karış verecek toprağımız" diyerek tepki gösterdi.

Tarihi manastırın ve arazilerin Ermenilere iadesi için Kilikya Ermeni Katolikosluğu tarafından 28 Mayıs 2015 tarihinde önce Anayasa Mahkemesi Başkanlığına başvuruldu, daha sonra Anayasa Mahkemesine yapılan başvurunun reddedilmesinin ardından Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne müracaat edildi.

Kilikya Ermeni Katolikosluğu bu kez Adana'nın Kozan ilçesindeki tarihi Kozan Kalesi eteklerinde bulunan manastırın tapusunun kendilerine verilmesi için Kozan 2. Asliye Hukuk Mahkemesine tapu iptal ve tescil davası açtı.

Kozan Belediye Başkanı Kazım Özgan, Ermenilerin Kozan'dan toprak taleplerine tepki gösterdi.

ABD Başkanı Joe Biden'in 1915 olaylarını soykırım olarak tanımlamasını da "terbiyesizlik" olarak nitelendiren Başkan Özgan, "Hocalı 'da Kozan'da yaptıkları bellidir. Ben Eski Kocakabasakal köylüyüm. Dedelerim atalarım Birinci Dünya Savaşını yaşayan insanlardı. Burada yapılanları birinci ağızdan dinledim. Burada fırınlarda insanların diri diri yakıldığını herkes biliyor. Azerbaycan'da yaptıkları da ortada. Türk milletinin tarihinde zalimlik ve soykırım yoktur" dedi. Ermenilerin kozan'daki arazilerin iadesi için dava açtıklarını hatırlatan Başkan Özgan, "1930'lardan sonra devlet hazineye geçmeden önce tebliğ ediyor. Vakıflar Genel Müdürlüğü ise 6 ay süre veriyor. Bu sürede kimse başvurmamış. Yıllar geçiyor biri akıl veriyor dava açılıyor. Bundan bir şey çıkacağını sanmıyorum. Ben buna "hadi oradan" diyorum. Burası milletin emeği, kanı ile kazanılmış topraklar. Bir karış değil, bir damla toprak yok onlara. Hadi başka yerde arayın. Burası ebedi olarak bizim vatanımız. Çukurova kurtuluşunda ana aktör Kozanlı delegasyondur. Sivas kongresinde 3 delegemiz Mustafa Kemal Atatürk'e ulaşmıştır. Burada hiç kimseye verilecek bir karış toprak yoktur" diye konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / BERİL SOLMUŞGÜL