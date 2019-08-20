Kozan'da trafik kazası: 6 yaralı

Kozan'da trafik kazası: 6 yaralı

Adana'nın Kozan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında aralarında iki çocuğun bulunduğu 6 kişi yaralandı.

20.08.2019 11:19
Kozan'da trafik kazası: 6 yaralı

Adana'nın Kozan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında aralarında iki çocuğun bulunduğu 6 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Deliçay mevkisinde, Okan Böyümez yönetimindeki 01 RU 837 plakalı otomobil, aynı yönde seyir halindeki Fatih Yurdaer idaresindeki 01 ADJ 254 plakalı minibüse arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobilde bulunan Yağız Efe Tatlı adlı bebek ile Fatma Tatlı (37), Araş Giray Tatlı (3), Ayşe Çağla Böyümez (17), Çağatay Balcı (22) ve Durdane Büyümez (54) yaralandı.

Yaralıların bir kısmı olay yerinden geçen özel araçlarla, diğer yaralılar da olay yerine çağrılan 112 Acil Servis ambulansı ile Kozan Devlet Hastanesi Acil Servisine kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ADANA

Kaynak: İHA
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