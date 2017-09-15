Kozan'da Trafik Kazası: 1 Yaralı

Adana'nın Kozan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi ağır yaralandı.



Alınan bilgiye göre ilçeye bağlı Durmuşlu Mahallesi'nde Gökhan Gök'ün (30) kullandığı 01 D 5429 plakalı traktör, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu, traktöre takılı 2 römork su tankeri ile birlikte devrildi.





Kazanın ardından traktörün sürücüsü Gökhan Gök ağır yaralandı.



Olay yerine çağırılan ambulans ile Kozan Devlet Hastanesine kaldırılan Gök, buradaki ilk müdahalenin ardından Adana Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.