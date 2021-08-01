Kozan'da trafik kazası: 1 ölü, 5 yaralı (2)

SÜRÜCÜ ÖLDÜAdana'nın Kozan ilçesinde, 2'si çocuk 6 kişinin yaralandığı trafik kazasında sürücü Ali Rıza Eren'in (55) durumu ağırlaşınca Adana Şehir ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

SÜRÜCÜ ÖLDÜ

Adana'nın Kozan ilçesinde, 2'si çocuk 6 kişinin yaralandığı trafik kazasında sürücü Ali Rıza Eren'in (55) durumu ağırlaşınca Adana Şehir ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Eren, burada yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ali Gökdal