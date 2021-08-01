Kozan'da trafik kazası: 1 ölü, 5 yaralı (2)
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Kozan'da trafik kazası: 1 ölü, 5 yaralı (2)

Kozan'da trafik kazası: 1 ölü, 5 yaralı (2)
Demirören Haber Ajansı / Ali Gökdal - Haberler | Güncel

SÜRÜCÜ ÖLDÜAdana'nın Kozan ilçesinde, 2'si çocuk 6 kişinin yaralandığı trafik kazasında sürücü Ali Rıza Eren'in (55) durumu ağırlaşınca Adana Şehir ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

SÜRÜCÜ ÖLDÜ

Adana'nın Kozan ilçesinde, 2'si çocuk 6 kişinin yaralandığı trafik kazasında sürücü Ali Rıza Eren'in (55) durumu ağırlaşınca Adana Şehir ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Eren, burada yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ali Gökdal

Tarım işçilerini taşıyan minibüse arkadan tır çarptı: 3 ölü, 16 yaralı
Tarım işçilerini taşıyan minibüse arkadan tır çarptı: 3 ölü, 16 yaralı
Van'da sele kapılan Kader'in mucizevi kurtuluşu tüyleri diken diken etti! Genç kadın, yaşadığı felaketi anlattı
Van'da sele kapılan Kader'in mucizevi kurtuluşu tüyleri diken diken etti! Genç kadın, yaşadığı felaketi anlattı
Son dakika haberi! Adana'da minibüsle çarpışan otomobildeki aynı aileden 5 kişi öldü
Son dakika haberi! Adana'da minibüsle çarpışan otomobildeki aynı aileden 5 kişi öldü
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Ersin Tatar Mustafa Şentop Mevlüt Çavuşoğlu Adil Karaismailoğlu
Magazin Tuğba Özay Aleyna Tilki Haluk Levent Mehmet Ali Erbil
Spor Eda Erdem Mesut Özil Hakan Reçber Rıza Çalımbay Sergen Yalçın
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Kozan'da trafik kazası: 1 ölü, 5 yaralı (2) - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 1.8.2021 22:33:28. #1.15#

title