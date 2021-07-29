Kozan'da ikinci gününde devam eden orman yangının acı tablosu sabah ortaya çıktı (2)

ALADAĞ VE İMAMOĞLU'NDA DA YANGINAdana'nın Kozan ilçesinde dün akşam saatlerinde ormanlık alanda başlayan yangını söndürme çalışmaları devam ederken, Aladağ ilçesi Topallı Mahallesi'nde de dün gece orman yangını çıktı.