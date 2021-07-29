Kozan'da ikinci gününde devam eden orman yangının acı tablosu sabah ortaya çıktı (2)
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Kozan'da ikinci gününde devam eden orman yangının acı tablosu sabah ortaya çıktı (2)

Kozan'da ikinci gününde devam eden orman yangının acı tablosu sabah ortaya çıktı (2)
Demirören Haber Ajansı / Uğur Selçik - Haberler | Güncel

ALADAĞ VE İMAMOĞLU'NDA DA YANGINAdana'nın Kozan ilçesinde dün akşam saatlerinde ormanlık alanda başlayan yangını söndürme çalışmaları devam ederken, Aladağ ilçesi Topallı Mahallesi'nde de dün gece orman yangını çıktı.

ALADAĞ VE İMAMOĞLU'NDA DA YANGIN

Adana'nın Kozan ilçesinde dün akşam saatlerinde ormanlık alanda başlayan yangını söndürme çalışmaları devam ederken, Aladağ ilçesi Topallı Mahallesi'nde de dün gece orman yangını çıktı. Rüzgarın etkili olması nedeniyle yangın çevredeki mahallelerin yanı sıra İmamoğlu ilçesindeki Otluk Mahallesi'ne de sıçradı. Bölgeye çok sayıda helikopter ve arazöz sevk edildi. Ekipler, yangınları kontrol altına alabilmek için çalışma başlattı.

Uğur SELÇİK/ İMAMOĞLU(Adana),


Kozan'da ikinci gününde devam eden orman yangının acı tablosu sabah ortaya çıktı (2)
Kozan'da ikinci gününde devam eden orman yangının acı tablosu sabah ortaya çıktı (2)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Uğur Selçik

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