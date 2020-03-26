Kozan'da barınak vahşeti tartışması sürüyor Kozan'da barınak vahşeti tartışması sürüyor MHP Kozan İlçe Başkanı Atlı: "Barınakta yaşanan rezalet yeni değil" Haykonfed Başkanı Çıtırık: "Daha önce de köpekleri zehirlemişlerdi" Adana'nın Kozan İlçesinde geçtiğimiz günlerde barınakta köpeklerin ölü köpeği yemesi görüntülerinin ortaya...

Kozan'da barınak vahşeti tartışması sürüyor

MHP Kozan İlçe Başkanı Atlı:

"Barınakta yaşanan rezalet yeni değil"

Haykonfed Başkanı Çıtırık:

"Daha önce de köpekleri zehirlemişlerdi"

ADANA - Adana'nın Kozan İlçesinde geçtiğimiz günlerde barınakta köpeklerin ölü köpeği yemesi görüntülerinin ortaya çıkmasının ardından Kozan Belediyesi'nin kumpas olduğu iddialarına Milliyetçi Hareket Partisi Kozan İlçe Başkanı Nihat Atlı tepki gösterdi. Atlı, "Elimizde çok daha vahim görüntü fotoğraflar var" dedi.

MHP Kozan İlçe Başkanı Nihat Atlı, yönetim kurulu üyelerinin katılımı ile MHP Kozan İlçe Başkanlığında düzenlediği basın toplantısında Kozan hayvan barınağında yaşanan vahşetle ilgili açıklamalarda bulundu.

Toplantıya telefonla katılan Hayvanların Yaşam Hakları Konfederasyonu (HayKonfed) Başkanı Nesrin Çıtırık daha önce belediyenin köpek zehirleme ve toplama olayları yaşadıklarını ifade ederek barınakta kısırlaştırma yapılması gerektiğini Kozan'da hayvanların kaderinin bu şekilde olmaması gerektiğini ifade etti.

"Yeni bir rezalet değil"

Nihat Atlı, görüntüleri kendisinin medyaya servis ettiği iddiasına açıklık getirerek, "Hayvan barınağında yaşanan rezalet yeni bir şey değil. Bunların göreve geldiği günden bu yana gelen rezalet. Orada açlıktan hayvanların kaburgaları sayılır hale gelmiş. Birileri çekmiş servis etmiş. Sosyal medyada dağılmış. Bu bana da geldi ben de gazeteci arkadaşlarıma yolladım. Bunu sanki benim elemanım bunu çekmiş de yayınlamış gibi bir algı oluşturuyorlar. Varsayın ki benim elemanım ve eski barınak sorumlusu Nevra Ünlü çekti yayınladı. Bunu kim yaptıysa Allah razı olsun. Biz oradaki hayvanlarımıza sahip çıkılması için bu yayın gündeme geçmesi için katkı sağladık" dedi.

"Sizin medeniyet anlayışınız bu mu?

"Medeniyetler şehri Kozan diyorlar, komedi. Sizin medeniyet anlayışınız bu mu ?" diye soran Başkan Atlı, "Orada bir belediye başkan yardımcısı ağlıyor. Başından sonuna kadar ciddiyetsizlik, samimiyetsizlik. Geldiklerinden bu yana yaptıkları bir iş yok. Yanlışlarını söyleyince de yalan iftira diyorlar. MHP meclis toplantısında grup başkan vekilimiz açıklama yaptı ekim ayında. Hayvanların durumunun iyi olmadığını dile getirdi, sahip çıkalım dedi. Bizim orada Nevra Ünlü diye bir kızımız vardı. O kızın döneminde böyle bir şey duydunuz mu duymadınız" dedi.

"Yüzlerce rezillik var orada, isterlerse basınla paylaşabiliriz"

Nevra Ünlü'nün asılsız iftiralarda işten çıkarıldığını savunan Atlı, "O kız evladı gibi bakıyordu o hayvanlara. Sadece bunlar değil, yüzlerce rezillik var orada, "bütün resimler var. Resimler geldi. Biz yayınlamıyoruz. İtiraz ederlerse yayınlarız bütün basına servis ederiz. Bir tane bana proje çıkarsınlar bu projeyi hazırladık sunduk meclis buna engel oldu desinler. Bir proje ortaya koyduk hükümet engel oldu desinler. Adana AK Parti Milletvekili Tamer dağlı bey de bu konuda şikayetçi oldu ve takipçisi olacağını ifade etti. Kendisinden Allah razı olsun" diye konuştu.

Köpekler kısırlaştırılmalı

Öte yandan basın toplantısına telefonla katılan Hayvanların Yaşam Hakları Konfederasyonu (HayKonfed) Başkanı Nesrin Çıtırık, Saadet Partisinden Göreve Gelen Belediye Başkanı Kazım Özgan geçmişte göreve geldiğinde köpekleri zehirleme olayı yaşadıklarını ve bunun üzerine Kozan'da hayvanseverler olarak harekete geçtiklerini ifade ederek "Kazım Özgan belediye başkan yeni seçildiğinde ciddi bir zehirleme yapıldı. Bakım evi kurup kısırlaştırma yaparsanız dedik. Eşi ile barınak planları çıktık. Barınak tek başına yetmez. Şimdi bin hayvanlık barınak yapılsın kısırlaştırma yapılmazsa bir sene sonra yeniden yetmez" dedi.

Çıtırık, son olarak çözümün barınak görevlilerin değiştirilmesi ve iyi bir veteriner hekim ile düzenli ve sağlıklı bir ortamda hayvanların kısırlaştırılarak barınakta düzgün beslenme ile sorunun çözüleceğini kaydetti.

Kaynak: İHA