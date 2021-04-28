Kozaklı'da uyuşturucu kullanarak işyerine ateş eden şahıs yakalandı
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Kozaklı'da uyuşturucu kullanarak işyerine ateş eden şahıs yakalandı

Kozaklı'da uyuşturucu kullanarak işyerine ateş eden şahıs yakalandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Nevşehir'in Kozaklı ilçesinde uyuşturucu kullanmasının ardından bir işyerine ateş eden şüpheli polis ekipleri tarafından yakalandı.

Nevşehir'in Kozaklı ilçesinde uyuşturucu kullanmasının ardından bir işyerine ateş eden şüpheli polis ekipleri tarafından yakalandı.

Alınan bilgilere göre, Bir İş yeri sahibinin dükkanının camında 3 adet mermi izinin olduğunu bildirmesi üzerine Kozaklı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmada olayı gerçekleştirdiği tespit edilen şüpheli Ş.A.'yı yakalayarak gözaltına aldı. Ş.A. emniyetteki ifadesinde uyuşturucu madde etkisinde gerçekleştirdiğini beyan etmiş, suça konu ruhsatsız el yapımı tabanca, tabancaya ait bir adet şarjör, 8 adet mermi ve 0.3 gr olan kubar esrar ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ş.A. hakkında mala zarar verme, uyuşturucu madde satın alma, kabul etme ve bulundurmak suçları ile 6136 sayılı ateşli silahlar ve bıçaklar ile diğer aletler hakkında kanuna muhalefet etmek suçundan işlem yapıldığı öğrenildi. - NEVŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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