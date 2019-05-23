Koza-İpek Holding davası

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) çatı davasının firari sanığı eski Koza Holding yöneticisi Hamdi Akın İpek, kardeşi Cafer Tekin İpek ile annesi Melek İpek'in de aralarında olduğu 20 sanığın "terör örgütüne üye olmak", "Vergi Usul Kanunu'na muhalefet", "güveni kötüye kullanmak", "özel belgede sahtecilik" ve "ruhsatsız silah bulundurmak" suçlarından yargılanmalarına devam edildi.

Ankara 24. Ağır Ceza Mahkemesi'nde bugün görülen davaya tutuklu sanık Cafer Tekin İpek'in yanı sıra aralarında annesi Melek İpek'in de bulunduğu tutuksuz sanıklar ile taraf avukatları katıldı.

Duruşmanın öğleden sonraki bölümünde tanık olarak dinlenen İlhan Yerli, geçmişte Koza-İpek vakfına ait İpek Üniversitesi'nde Genel Sekreter olarak çalıştığını söyledi.

Yerli, Gölbaşı ilçesindeki İpek Üniversitesi'ne ait arsaların, üniversitenin ekonomik sıkıntısı sebebiyle personel giderlerinin karşılanması için satıldığını ileri sürdü.

Koza Altın şirketinde çalışan tanık Adnan Günaydın da Akın İpek'in sahibi olduğu gazetedeki MİT tırları haberinin ardından, İpek'e "vatan haini" dediğini ve bunun üzerine tazminatsız işten çıkarıldığını belirtti. Günaydın, kayyum atanmasından sonra tekrar şirkete döndüğünü anlattı.

Şirketin İşletme Müdürü Cemalettin Çetin'in Bergama'da örgütün üst düzey yöneticilerinden olduğunu ileri süren Günaydın, "Bu örgüt Bergama'da esnafları tehdit ederek cemaat için himmet adı altında para topladı, şirkette bu işi yapan personelleri terfi ettirdiler." dedi.

Duruşmada, sanık ve avukatlarının da beyanlarını alan mahkeme heyeti daha sonra müzakere arası verdi.

Ardından ara kararını açıklayan heyet, tutuklu sanıkların tahliye talebini reddetti.

Duruşmaya 6 Ağustos'ta devam edilmek üzere ara verildi.

Kaynak: AA