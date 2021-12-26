Koyunlarını çağırdığı ilginç sesle üne kavuşan Bingöllü çoban 13 yıl sonra ortaya çıktı! Artık çobanlık yapmıyor

Yıllar önce TRT ekranlarında koyunlarını çağırmak için çıkardığı ilginç seslerle tanınan Bingöllü çoban İlhan Orak, koyunlarını sattığını ve artık çobanlık yapmadığını söyledi. TRT Haber'in aktardığına göre Bingöllü Çoban İlhan Orak, 13 yıl sonra Solhan ilçesindeki köyünde yeniden ziyaret edildi.

KENDİSİNİ ÜNLÜ EDEN O GÜNÜ ANLATTI: ÇAĞIRDIM AMA HAYVAN GELMEDİ

67 yaşında olan Orak, kendisine röportaj gününü soran haber ciye şunları söyledi: "Bizim yukarı köy var oraya gittiler. Ben duydum burada. O gün de cuma günüydü. Benim de o zaman 10- 15 koyunum vardı. Onların yanındaydım. Baktım kameracı geldi. Ben de koşarak gittim, heyecanlandım da biraz. Bana 'Hayvanlarını çağır' dedi. Ben de çağırdım ama hayvan gelmedi. Kameracı, 'Bunlar niye gelmedi?' dedi. Ben de 'Benimki değil. Benimki olsa gelir. Benimki beni tanıyor' dedim."

"ARTIK ÇOBANLIK YAPMIYORUM, KOYUNLARIMIN HEPSİNİ SATTIM"

Orak, artık çobanlık yapmadığını ve koyunlarının hepsini sattığını söyledi.

Erdem Aksoy Gündem Editörü Haberler.com - Son Dakika Haberleri

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