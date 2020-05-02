Koyunlarına yaklaşan kişiyi tüfekle öldürdü
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Koyunlarına yaklaşan kişiyi tüfekle öldürdü

Koyunlarına yaklaşan kişiyi tüfekle öldürdü
02.05.2020 19:35 | Son Güncelleme: 02.05.2020 19:35

AYDIN'ın Germencik ilçesinde, Cafer Mesut (20), otlattığı koyunlarını çalmaya geldiği iddiasıyla Aziz Akbıyık'ı (32) av tüfeğiyle vurarak öldürdü.

AYDIN'ın Germencik ilçesinde, Cafer Mesut (20), otlattığı koyunlarını çalmaya geldiği iddiasıyla Aziz Akbıyık'ı (32) av tüfeğiyle vurarak öldürdü.

Olay, dün saat 13.00 sıralarında Hıdırbeyli Mahallesi'nde meydana geldi. Hıdırbeyli Göleti yakınlarında koyun otlatan Cafer Mesut, iddiaya göre koyunlarını çalmak için yaklaşan Aziz Akbıyık'a yanındaki av tüfeği ile ateş etti. Saçmaların vücudunun çeşitli yerlerine isabet ettiği Akbıyık, kanlar içinde yığıldı. Akbıyık'ı yaralı halde gören vatandaşlar durumu sağlık ekipleri ve jandarmaya haber verdi. Akbıyık, sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahalesinin ardından Aydın Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yoğun Bakım Ünitesi'nde tedaviye alınan Aziz Akbıyık, bugün saat 15.00 sıralarında hayatını kaybetti.Olaydan sonra suç aleti av tüfeği ile gözaltına alınan Cafer Mesut ise jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı. 


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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