Koyunlar 8 asır sonra kuraklığa rağmen yapay gölette suya girecek
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Koyunlar 8 asır sonra kuraklığa rağmen yapay gölette suya girecek

İhlas Haber Ajansı / Fadıl Pişkin - Haberler | Yerel

Koyunlar 8 asır sonra kuraklığa rağmen yapay gölette suya girecek DENİZLİ - Denizli'de 8 asırdır Menderes Nehri üzerinde düzenlenen sudan koyun atlatma şenliği bu yıl yurt genelinde etkili olan kuraklık nedeniyle yapılamama riski ile yüz yüze geldi.

Koyunlar 8 asır sonra kuraklığa rağmen yapay gölette suya girecek

DENİZLİ - Denizli'de 8 asırdır Menderes Nehri üzerinde düzenlenen sudan koyun atlatma şenliği bu yıl yurt genelinde etkili olan kuraklık nedeniyle yapılamama riski ile yüz yüze geldi. Çal Belediye Başkanı Fethi Akcan, tüm ihtimallere karşı önlem aldıklarını belirterek, "Eğer herhangi bir sıkıntı çıkar ise de yapay göletti oluşturup koyun geçirme etkinliklerini yapacağız" dedi.

Denizli'nin Çal ilçesinin Aşağıseyit Mahallesinde 848 yıldır Ağustos ayının son haftasında menderes nehri üzerinde geleneksel sudan koyun atlatma şenliği yapılıyor. Bu yıl yurt genelinde etkili olan düşük yağış birçok su yatağının kurumasına neden oldu. Kuraklığın etkisi ile menderes nehri ise adeta kurudu. Menderes nehrinde su seviyesinin istenilen seviyede olmaması 8 asırdır düzenlenen geleneksel sudan koyun atlatma şenliğini de etkiledi. Asırlardır düzenlenen etkinlik kuraklık nedeniyle yapılamama noktasına geldi.

Tarihin en kurak döneminin yaşandığını belirten Çal Belediye Başkanı Fethi Akcan, "Türkiye'de olduğu gibi Çal'da da bu sene kuraklık var. Tarihin en kurak yerlerini yaşıyoruz şuanda. Bu kuraklık nedeniyle Büyük Menderes Nehri'de şuanda kurumuş durumda, çünkü su kaynakları tamamen kurumuş durumda. Sadece Işıklı Barajı'na salınacak olan suya bağlı. 8 asırdır sudan koyun geçirme etkinliklerini biz Menderes Nehri üzerinde yapıyorduk. Bu senede inşallah yapacağız. Devlet Su İşleri ile yaptığımız görüşmede dere yatağına su salınacak. Eğer herhangi bir sıkıntı çıkar ise de yapay göletti oluşturup koyun geçirme etkinliklerini yapacağız. Tarihte bir değişiklik olması mümkün değil. Sebebi ise Ağustos'un son döneminde sular daha da ısınmasından dolayı ve koyunların suya girme zamanı o günlerde olduğu için o tarihte yapma zorunluluğumuz var" dedi.

Koyunlar 8 asır sonra kuraklığa rağmen yapay gölette suya girecek
Koyunlar 8 asır sonra kuraklığa rağmen yapay gölette suya girecek
Koyunlar 8 asır sonra kuraklığa rağmen yapay gölette suya girecek
Koyunlar 8 asır sonra kuraklığa rağmen yapay gölette suya girecek

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Fadıl Pişkin

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Sedat Peker Angela Merkel Muharrem İnce Adil Karaismailoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hande Ataizi Acun Ilıcalı Erkan Petekkaya Özge Özpirinçci
Spor Cristiano Okay Yokuşlu Mustafa Cengiz Çağlar Söyüncü Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Koyunlar 8 asır sonra kuraklığa rağmen yapay gölette suya girecek - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 15.6.2021 22:14:53. #1.14#

title