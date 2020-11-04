Köyünde koşmaya başladı, atletizmde şampiyon oldu
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Köyünde koşmaya başladı, atletizmde şampiyon oldu

04.11.2020 08:02 | Son Güncelleme: 04.11.2020 08:07
Köyünde koşmaya başladı, atletizmde şampiyon oldu

GÜMÜŞHANE'nin Kelkit ilçesinde çiftçi ailenin oğlu Abdullah Çakır (21), köy yollarında başladığı tutkunu olduğu atletizmde kendini geliştirdi, katıldığı Dağ Koşusu'nda Balkan Şampiyonu oldu.

GÜMÜŞHANE'nin Kelkit ilçesinde çiftçi ailenin oğlu Abdullah Çakır (21), köy yollarında başladığı tutkunu olduğu atletizmde kendini geliştirdi, katıldığı Dağ Koşusu'nda Balkan Şampiyonu oldu. Çakır, "Köyde koşarken bana 'deli' diyorlardı. Ama bunlara rağmen inancımı kaybetmedim" dedi.

Kelkit'in Kaş köyünde hayvancılık ve çiftçilikle geçimini sağlayan Halil İbrahim ve Solmaz Çakır çiftinin oğulları Abdullah Çakır, küçük yaşta atletizm sporuna merak sardı. Sabah erken saatlerde kalkan Çakır, ailesine yardım ettikten sonra köy yollarında tutkunu olduğu atletizmde kendini geliştirdi. Diyarbakır Dicle Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu'nu (BESYO) kazanarak bu yıl eğitime başlayan Çakır, aldığı profesyonel desteklerle atletizmde kısa sürede büyük başarılar elde etmeye başladı. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Atletizm Antrenörü Ercan Muslu yönetiminde çalışan Çakır, önce Türkiye, ardından Balkan Dağ Koşusu Şampiyonası'nda Büyük Erkekler kategorisinde şampiyon oldu.

Planlı ve programlı çalıştığını anlatan Abdullah Çakır, "Gümüşhane'nin çevre illeri olan Ordu, Trabzon ve Rize'de yarışmalarda başarılar elde ettim. Buralarda elde ettiğim başarılar beni atletizm iyice sürükledi. Sporcu arkadaşlarım milli atlet olduktan sonra birçok fırsatın doğabileceğinden bahsetti. Ben de milli atlet olabilmek için imkanlarımı zorladım" dedi.

'KÖYDE KOŞARKEN BANA 'DELİ' DİYORLARDI'Tek başıma mücadele ettiğini anlatan Çakır, "Köyde hem işlere baktım hem de sabahları koşuyordum. Geçim kaynağımız hayvancılık ve çiftçilik. Sabah 6'da kalkar ineklerimizi yedirir, temizliklerini yapardık. 8'de ise koşmaya başlardım. Bir saat sonra gelir kahvaltı yapardım ve evin işlerini yardımcı olurdum. Köy yerinde imkanlarımız çok kısıtlı olduğu için ben yol kenarlarında, dağlarda ve arazilerde koşardım. Koşmaktan çok zevk alırdım. Köyde yaptığım spora çok sıcak bakmıyorlardı. Köyde koşarken bana 'deli' diyorlardı. Ama bunlara rağmen inancımı kaybetmedim. Başaracağıma inanıyordum. Hiçbir zaman pes etmedim. Direndim ve çok çalıştım. Olumsuzlukları kafama takmamaya çalıştım" diye konuştu.

Aldığı her başarının kendisini daha da hırslandırdığını anlatan Çakır, "Bir şeyleri başardıkça destek görmeye başladım. İlk başta sıcak bakmayan insanlar başarılarımdan sonra destek vermeye başladı. Bireysel olarak ise dünya ve Avrupa şampiyonasında derece yapmak istiyorum. Bana destek olan herkese çok teşekkür ediyorum" dedi.


Köyünde koşmaya başladı, atletizmde şampiyon oldu
Köyünde koşmaya başladı, atletizmde şampiyon oldu
Köyünde koşmaya başladı, atletizmde şampiyon oldu
Köyünde koşmaya başladı, atletizmde şampiyon oldu
Köyünde koşmaya başladı, atletizmde şampiyon oldu
Köyünde koşmaya başladı, atletizmde şampiyon oldu
Köyünde koşmaya başladı, atletizmde şampiyon oldu
Köyünde koşmaya başladı, atletizmde şampiyon oldu
Köyünde koşmaya başladı, atletizmde şampiyon oldu
Köyünde koşmaya başladı, atletizmde şampiyon oldu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Sinan UÇAR

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