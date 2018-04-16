Köyünde Çekilen Film Hayatını Değiştirdi

SALİH DARICI - Şanlıurfa'nın Birecik ilçesindeki köyünde çekilen sinema filminden etkilen çiftçi Abdullah Aslan, tarlasını satarak oyunculuk eğitimi aldı, ardından yapım şirketi kurdu ve ilk filmini çekti.

Çiftçi Aslan'ın (45) yaşadığı ilçeye 20 kilometre uzaklıktaki Bentbahçe'de yaklaşık 4 yıl önce bir sinema filmi çekildi. Küçük bir rol de aldığı bu filmden çok etkilenen Aslan, oyuncu olmaya karar verdi.

Tarlasını satan Aslan, hayalini gerçekleştirmek için Gaziantep'te 3 yıl tiyatro ve oyunculuk eğitimi aldı. Ardından babasından kalan tarlayı da satan Aslan, kendi filmini çekmek için yapım şirketi kurdu.

Bir süre sonra köyüne dönen Aslan, kendisinin de rol aldığı, köylülere borçlu olan bir kişinin başında geçenlerin anlatıldığı "Horoz Bayram" adlı komedi filmini çekti. Çekimleri kısa süre önce tamamlanan film, 20 Nisan'da izleyiciyle buluşacak.

Abdullah Aslan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, maddi imkansızlıklar nedeniyle ilkokulu bitirdikten sonra eğitimine devam edemediğini söyledi.

İnşaat işlerinde ve lokantalarda çalıştığını, uzun yıllardır da çiftçilik yaparak geçimini sağladığını anlatan Aslan, 4 yıl önce köyünde çekilen filmden etkilenerek oyuncu olmaya karar verdiğini dile getirdi.

Bunun için 3 yıl tiyatro ve sahne eğitimi aldığını belirten Aslan, şöyle konuştu:

"Eğitimin ardından eşim Elif Aslan ile yapım şirketi kurduk. Birçok zorluğa rağmen de ilk filmimi çekmeyi başardım. Köyümüzde filmimizi çektik. Eşim de rol aldı. Çok güzel bir film olduğuna inanıyorum. Komedi türü filmimizin senaryosunu Azerbaycanlı İmmir Memmedi yazdı, yönetmenliğini ise Mustafa Diyar Demirsoy yaptı. Film, Bayram'ın köylülere olan borcunu ödememek için çevirdiği fırıldaklar ve başından geçen ilginç olayları konu alıyor. Filmimizin çekimleri yaklaşık 6 ay sürdü. İnşallah ay sonunda izleyiciyle buluşacak."

"Bu yol çok meşakkatli"

Filmi çekmek için babasından kalan gayrimenkulleri sattığını aktaran Aslan, sinemanın bir tutku olduğu ve bu işe gönül verdiği için birçok şeyi göze aldığını söyledi.

Sinema oyuncusu olmaya karar verdiğinde yakın çevresinin buna karşı çıktığını dile getiren Aslan, şöyle devam etti:

"Bu yol çok meşakkatli. Bu işe başlarken destek aradım fakat istediğim desteği göremedim. Zaman zaman alay konusu olduk. İnsanlar destek olmak bir yana, macera peşinde koştuğumu ve hiçbir şekilde böyle bir işi beceremeyeceğimi düşündüler. Bu beni daha çok kamçıladı. Hiçbir kişi ve kurumdan destek almadan, gayrimenkullerimi satarak bu yola başladım. Bütün olumsuzluklara rağmen bu sinema filmini bitirmeyi başardım."

Aslan, gelecekte bölgede yaşanan tarla kavgalarını konu alan bir sinema filmi çekmeyi planladığını kaydetti.

Filmde Bayram'ın eşi "Zernişan" karakterini canlandıran Sahra Zeyn de çekimlerin çok eğlenceli geçtiğini belirterek, "Horoz Bayram filmi çok güzel oldu. Komedi sevenlerin kaçırmaması gereken bir yapım. Filmimiz yakında vizyona girecek. Çok mutluyuz." dedi.