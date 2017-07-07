Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının "Koyun ve Keçilerde Verimliliği Artırma Projesi" kapsamında, Yalova'da 123 besiciye 123 damızlık kıvırcık koç dağıtıldı.



Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Suat Parıldar, Atatürk Bahçe Kültürleri Merkez Araştırma Enstitüsü bahçesinde düzenlenen törende yaptığı konuşmada, proje hakkında bilgi verdi.



Parıldar, projenin amacının yetiştiricilerin elinde bulunan koyun sürülerine yüksek vasıflı erkek damızlıkların katılımıyla kan değişimini sağlamak ve işletmelerin mevcut verimliliğini artırmak olduğunu söyledi.



Vali Tuğba Yılmaz da Yalova'nın Türkiye'nin en küçük vilayeti ve yüzde 60'ının orman olduğunu belirtti.



İlin yüzde 22'sinin ise tarım arazisi olarak kullanıldığına dikkati çeken Yılmaz, şöyle konuştu:



"Bu tarım arazilerinde de önemli, ciddi, katma değeri yüksek işletmelerin ve yatırımların yapılması gerekir. Biz kırsal alanda da çiftçilerimizin beklenti ve isteklerine yönelik ilimizin tarımsal kalkınmasına yönelik tüm projelerde varız. Hep sizlerin yanındayız. Bu konuda Bakanlığımıza, İl Özel İdaremize, çalışma arkadaşlarımıza ve projeden faydalanmak isteyen çiftçilerimize teşekkür ediyorum."



Konuşmaların ardından kurayla besicilere koçları teslim edildi.



Törene AK Parti Yalova Milletvekili Fikri Demirel, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Selim Karahan, İl Genel Meclisi Başkanı Yaşar Demirel de katıldı.