Köylülerin korona virüs önlemi...Dezenfekte olmayanları köye almıyorlar Köylülerin korona virüs önlemi...Dezenfekte olmayanları köye almıyorlar Rize'nin Çamlıhemşin ilçesi Dikkaya köyünde gönüllü gençler köylerine giren çıkanı Korona virüse karşı kontrol ediyor Rize'nin Çamlıhemşin ilçesine bağlı Dikkaya Köyü'nde köy muhtarlığının aldığı karar ile gönüllü...

Köylülerin korona virüs önlemi...Dezenfekte olmayanları köye almıyorlar

Rize'nin Çamlıhemşin ilçesi Dikkaya köyünde gönüllü gençler köylerine giren çıkanı Korona virüse karşı kontrol ediyor

RİZE - Rize'nin Çamlıhemşin ilçesine bağlı Dikkaya Köyü'nde köy muhtarlığının aldığı karar ile gönüllü gençlerden oluşan ekip oluşturularak köye giriş çıkışlarda dezenfekte olmayan kimsenin köye girmesine izin verilmiyor.

Korona virüs ile mücadele kapsamında, Rize'de Kendirli beldesi, Maltepe Köyü, Beştepe Köyü, Esentepe Köyü ve Yeni Selimiye Köyü'nde karantina uygulanmasının ardından Rize'nin diğer ilçelerinde sıkı önlemler alınmaya başlandı.

Çamlıhemşin ilçesine bağlı Dikkaya Köyü'nde köyün giriş çıkışlarına dezenfekte cihazlar ve gönüllü gençlerden oluşan ekipler yerleştirildi.

Gönüllü gençler sabahın erken saatlerinde köy girişlerini dubalar ile kapatarak sıkı denetime başladılar. Gençler gelen araçlara maske ve eldiven taktırıp ellerini dezenfekte ettirdikten sonra köye girişine izin veriliyor.

Ekipleri yakından takip eden Dikkaya Köyü muhtarı Adem Kurkut yaptığı açıklamada "Dezenfekte olmayanlara giriş çıkışlar için izin verilmeyecektir. Üzerinden bu bölgedeki evlerde ateş, öksürük gibi semptomu bulunan tüm vatandaşlarımızın isimlerini alıp sağlık ekiplerine bildiriyoruz. Grip belirtileri olan her kişiyi evde mutlaka izolasyona alıyoruz ya da gerekirse hastaneye kaldırılması için sağlık ekiplerimizle diyaloğa geçiyoruz. Yine vatandaşlarımızın ihtiyacını gideren ve satış yapan fırın, market gibi yerler çok daha sıkı denetimlerimizi yaparak köyümüzü bu illetten en azami zararla korumaya çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.

3 köyün giriş çıkışlarına gönüllü ekipler yerleştirildi

Çamlıhemşin Belediye Meclis Üyesi Osman Karaman, bu tür uygulamaların yerinde olduğunu ve köylerin hijyeni için önemli bir uygulama olduğunu dile getirerek "Dikkaya köyünde olduğu gibi Behice ve Güllü köylerinin girişlerini de dezenfekteli bir şekilde yaptırıyoruz. Dezenfekte cihazımızı köy girişlerine kurarak uygulamaya başladık. Virüsten korunmak için evde kalın diyorum" dedi.

Kaynak: İHA