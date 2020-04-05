Köylülerden gönüllü karantina: "Köye girmek yasak" Köylülerden gönüllü karantina: "Köye girmek yasak" Kadirli ilçesinde köylüler köyün girişine pankart asarak kendilerini karantinaya aldı Osmaniye'nin Kadirli ilçesine bağlı Aydınlar köyünün girişine "Köye girmek yasak" yazılı pankart asan köylüler kendilerini gönüllü karantinaya aldı.

Köylülerden gönüllü karantina: "Köye girmek yasak"

Kadirli ilçesinde köylüler köyün girişine pankart asarak kendilerini karantinaya aldı

OSMANİYE - Osmaniye'nin Kadirli ilçesine bağlı Aydınlar köyünün girişine "Köye girmek yasak" yazılı pankart asan köylüler kendilerini gönüllü karantinaya aldı. Bu köye yabancıların girişinin yasaklandığını açıklayan köy sakinleri, gelen misafirlerin bu durumu anlayışla karşılamasını istedi.

Dünya genelinde korona virüs salgınına yakalanan kişi sayısı her geçen gün artarken, Kadirli ilçesine bağlı Aydınlar köyü Göçmenler Mahallesi'nde yaşayan köylüler tedbir amaçlı kendilerini karantina altına aldı. Köyün girişine "Köye girmek yasak" yazılı pankart asan köylüler, yolun üzerine duba koyarak girişleri yasakladı. Köylüler, yabancılar, seyyar satıcılar, hurdacı veya çerçilerin köye girişini yasakladı. Konuya ilişkin açıklama yapan Aydınlar köyü sakini Mahmut Üstün, korona virüs tedbiri kapsamında böyle bir karar aldıklarını belirterek, "Korona virüs dolayısıyla mahallemize yabancı insanların hurdacıların çerçilerin girmesini geçici olarak engelliyoruz. Dışarıdan gelen misafirlerimizin de bizi anlayışla karşılamasını rica ediyorum. Evde hayat var, evden çıkmayın" dedi.

Kaynak: İHA