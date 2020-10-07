Özgü Namal'ın yardımseverliliğiyle tanınan eşi Ahmet Serdar Oral'ın ani ölümü, komşularını da yıktı
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Özgü Namal'ın yardımseverliliğiyle tanınan eşi Ahmet Serdar Oral'ın ani ölümü, komşularını da yıktı

07.10.2020 16:47 | Son Güncelleme: 07.10.2020 17:34

Ünlü oyuncu Özgü Namal'ın eşi Ahmet Serdar Oral'ın ani ölümü, akrabalarını olduğu kadar yaşadığı mahalledeki komşularını da üzdü. Muhtar Halil Demir, Oral'ın çok yardımsever olduğunu söyleyerek, "Mahallede birçok insana yardımcı oldu. Zaman zaman bize sorardı yarım edilecek birileri var mı diye" dedi.

'Kurtlar Vadisi' ve 'Yeditepe İstanbul' dizilerinin yanı sıra Beynelmilel, Polis ve Anlat İstanbul filmleriyle tanınan oyuncu Özgü Namal ve çocuklarının babası iş insanı Ahmet Serdar Oral, önceki gün kalp krizi nedeniyle kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Oral'ın cenazesi, Kanlıca'daki aile kabristanına defnedildi. Oral'ın ani ölümüne, akraba ve arkadaşlarının yanı sıra, Köyceğiz'deki komşuları da üzüldü.

Yayla Mahallesi'nde bakkal işleten Şeniz Güçlü, "Yeni gelmişlerdi zaten köyümüze, çok iyilerdi. Ahmet bey çok iyi insandı, gelip gidiyordu. Alışverişini kendi yapıyordu. Vefat haberini aldıktan sonra şaşırdık. İnsanlara çok yardım ederdi. Ben 40 senedir market işletmeciliği yapıyorum. Ahmet Bey'le sürekli görüşürdük. Her gün geliyordu, yazın burada kalıyordu. Özgül Namal ile mutlu bir beraberlikleri vardı, buraya geldiklerinde onları zaman zaman ziyaret ederdik. Bakkala kendisi tek gelirdi, sigara alıp, hal hatır sorar giderdi" dedi.

"ZAMAN ZAMAN BİZE SORARDI FAKİR VAR MI DİYE"

Mahalle Muhtarı Halil Demir, Oral'ın yardımsever biri olduğunu belirterek, "Köyümüz küçük ve şirin bir köy. Ahmet Bey 3- 4 yıl oldu mahalleye yerleşeli. Bir buçuk iki senedir de şu anki evinde oturuyordu. Çok sevilen, sayılan bir kişiydi. Özgü hanım olsun, Ahmet bey olsun çok iyilerdi. 2 tane küçük çocukları vardı. Allah rahmet eylesin. Ahmet bey çok iyi bir insandı, yardımseverdi. Mahallede birçok insana yardımcı oldu. Zaman zaman bize sorardı yarım edilecek birileri var mı diye. Bir hafta önce gelmiş ama biz görüşemedik, ben yoktum. Öldüğünü duyduk, Allah rahmet eylesin. Mekanı cennet olsun inşallah, komşuluğu çok iyiydi" diye konuştu.

"KOMŞULARI OLARAK ÇOK ÜZGÜNÜZ"

Köyde yaşayan Aydemir Erdoğan ise "Bu köyde oturuyorum, iyi insanlardı ve çok yardımseverlerdi, garibanlara yardım eden birisiydi. Tanışma fırsatımız olmadı ama köyde hep duyuyorduk. Bayağı duydum hayırsever olduğunu, iyilik yaptığını. Komşular olarak çok üzgünüz. Burada ünlü birinin yaşaması ve yardımsever olması bizim için iyiydi, mekanı cennet olsun" ifadelerini kullandı.

Özgü Namal'ın yardımseverliliğiyle tanınan eşi Ahmet Serdar Oral'ın ani ölümü, komşularını da üzdü
Özgü Namal'ın yardımseverliliğiyle tanınan eşi Ahmet Serdar Oral'ın ani ölümü, komşularını da yıktı
Özgü Namal'ın yardımseverliliğiyle tanınan eşi Ahmet Serdar Oral'ın ani ölümü, komşularını da yıktı
Özgü Namal'ın yardımseverliliğiyle tanınan eşi Ahmet Serdar Oral'ın ani ölümü, komşularını da yıktı
Özgü Namal'ın yardımseverliliğiyle tanınan eşi Ahmet Serdar Oral'ın ani ölümü, komşularını da yıktı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Hasan AKYILDIZ

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