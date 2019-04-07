Köylüler Heyelan Korkusu Nedeniyle Evlerini Boşaltıyor

HAKKARİ'nin Çukurca ilçesine bağlı Ormanlı köyünde meydana gelen heyelanlar nedeniyle bazı evlerde derin çatlaklar oluştu. Panik yaşanan köyde 15 aile taşındı, diğer ailelerin de evlerini boşaltacağı belirtildi.

Çukurca ilçesine 20 kilometre uzaklıktaki Hakkari-Şırnak karayolu üzerinde bulunan 55 haneli Ormanlı köyünde son yağışlar nedeniyle çok sayıda heyelan meydana geldi. Dağın yamacında kurulan köyde bazı evlerde çatlaklar oluştu. Yine Hakkari Şırnak karayolu ile köy yolunda derin çatlaklar meydana geldi. Büyük panik yaşanan köyde, evleri hasar gören 15 aile, ilçe merkezindeki ya da başka köylerdeki akrabalarının yanına yerleşti.

Muhtar Agit Ölmez, köyde geri kalan 40 ailenin de evlerini boşaltmak istediğini, gidecek yer arayışı içerisinde olduklarını belirterek yetkililerden yardım istedi. Zor günler geçirdiklerini anlatan Muhtar Ölmez, "Evlerde büyük çapta hasarlar meydana geldi. Hakkari-Şırnak karayolunda çatlaklar oluştu. Dik yamaçlarında bulunan evlerde kaymalar var. Soğuk ve yağışlı havaya rağmen evlerin bir bölümü boşaltıldı. Köylüler minibüs ve kamyonetlerle evlerini merkeze ve güvenli köylere taşıyorlar. Yetkililerden yardım bekliyoruz" dedi. - Hakkari

Kaynak: DHA