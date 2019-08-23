Köylü kendi üretip kendi satıyor

23.08.2019 15:36

Giresun merkeze bağlı köylerde yaşayan kadınlar, ev ekonomisine katkı sağlamak amacıyla evde yaptıkları yöresel ürünleri ve yetiştirdikleri sebze, meyveleri tarihi Sokakbaşı'ndaki Pazar yerinde satıyor.



Giresun'un Sokakbaşı'ndaki pazar yeri yıllardır burayı mesken tutan girişimci köylü kadınları ağırlıyor. Köylü kadınlar burada kurdukları pazarda, evde yaptıkları yöresel ürünler ile tarlalarında yetiştirdikleri sebze ve meyveleri satarak, ev ekonomisine katkıda bulunuyor. Kendilerinin yetiştiremediği ürünleri ise köyde yetiştirenlerden satın alarak pazara getirenler de bu pazarda yerini alıyor. Kadınlar, tezgahlarında olmayan ürünleri de birbirleriyle takas ederek, dayanışma sergiliyor.



Sokakbaşı Kadınlar Pazarının 48 yıllık kadın esnafı olan Hatun Yılmaz, pazarın geçmiş yıllarını aradığını ifade ederek, geçmişte 12 ay boyunca iş yaparken bugün sadece gurbetçilerin geldiği dönemlerde yoğun bir iş yaptığını söyledi.



Kendisi için pazarcılığın bir yaşam biçimi olduğunu ifade eden Hatun Yılmaz, "Pazarcılığı başladığımda daha 20'li yaşlardaydım tam 48 yıldır burada pazarcılık yapıyorum. Köyde ne yetişiyorsa organik olarak onları pazara getiriyorum. Öncelikle kendi yetiştirdiğim ürünler oluyor bende yoksa köylülerden satın alıyorum ama üzerine fiyat koymadan aldığım fiyata satıyorum. Benim için burası bir yaşam biçimi haline geldi. Maksat bu pazar yaşasın. Köylü üreticilerde kazansın, şehirde yaşayanlarda ucuz ve organik ürün bulabilsin. Eşimin vefatından sonra üç tane çocuğumu burada yöresel ürünler satarak bakıp büyüttüm. Eskiden buralar daha kalabalıktı hem üreten vardı hem de satın alan şimdi ise üreten olmadığı gibi yöresel ürünlerin kıymetini bilen de yok" dedi.



"Köyde yaşayıp üretim yapmıyorlar"



Eskisi kadar üretim yapılmamasından yakınan pazarın en yaşlılarından 85 yaşındaki Meliha Aktaş ise, "Sosyal bir güvencemiz olmadığı halde kendi ürettiğimiz ürünleri getirip satarak geçim mücadelemizi sürdürüyoruz. İlaçlarım dünyanın parası, satmamanın yok bir kolayı. Allah bunları çalıştığında sana veriyor. Ben de üretip satıyorum. Eğer bende ürün yetmezse komşudan alabiliyorum. Ben ondan domates alıyorum, o benden başka bir şeyler alıyor. Dayanışma içerisindeyiz. Burada yoğurt, süt, meyve, sebze satmayla 5 tane çocuğumu, iki tanede kaynımı evlendirdim. Buraların pazarı çok bereketlidir. Bir insanın kendi üretmesiyle elde ettiği bereketi başka hiçbir şeyde bulamazsınız. Ama artık üreten kalmadı. Üretim bitti. Benim bir ineğim var onun sütü, yoğurdunu satıyorum, yumurta satıyorum, tarlamda domates, salatalık üretip satıyorum meyve satıyorum. Geçinip gidiyorum" ifadelerini kullandı. - GİRESUN

Kaynak: İHA