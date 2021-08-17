Köylere jeneratör seferberliğinde off-roadcular da devreye girdi
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Köylere jeneratör seferberliğinde off-roadcular da devreye girdi

Köylere jeneratör seferberliğinde off-roadcular da devreye girdi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

roadculardan geldi.

roadculardan geldi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile Yeşilırmak Elektrik Dağıtım A.Ş. (YEDAŞ) iş birliğinde şebeke elektriğinin henüz sağlanamadığı köylere helikopterlerle jeneratörler taşınmaya başlamıştı. Elektrik arıza ekipleri de köylerde bu kurulumları yapıyordu. Devam eden uygulamada Ayancık Off-road Kulübü üyelerinden de yararlanılmaya başlandı.

Off-roadcular kimi zaman arazi araçlarına koydukları jeneratörlerle dereleri geçip köylere ulaşıyor. Kimi zaman da ATV araçlarıyla helikoptere alınarak araziye bırakılıyor. Geçilmesi zor olan yolları arkalarında jeneratörle aşıp köylere elektrik sağlanmasına yardım ediyorlar. Dün yapılan uygulamalarda da böyle oldu. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'e de helikoptere alınacak ATV aracıyla ilgili bilgi verildi.

Bakan Dönmez uygulamayı yerinde inceledi. - SİNOP

Köylere jeneratör seferberliğinde off-roadcular da devreye girdi
Köylere jeneratör seferberliğinde off-roadcular da devreye girdi
Köylere jeneratör seferberliğinde off-roadcular da devreye girdi
Köylere jeneratör seferberliğinde off-roadcular da devreye girdi
Köylere jeneratör seferberliğinde off-roadcular da devreye girdi
Köylere jeneratör seferberliğinde off-roadcular da devreye girdi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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