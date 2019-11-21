Köylerdeki meralarda gübreleme çalışmaları
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Köylerdeki meralarda gübreleme çalışmaları

Kütahya'nın Dumlupınar ilçesine bağlı Ağaçköy'de hayvan otlatılan mera alanlara dört ton gübre atıldığı bildirildi.

21.11.2019 10:48 | Son Güncelleme: 21.11.2019 10:53
Köylerdeki meralarda gübreleme çalışmaları

'nın ilçesine bağlı Ağaçköy'de hayvan otlatılan mera alanlara dört ton gübre atıldığı bildirildi.


Ağaçköy Muhtarı , yaptığı açıklamada, "Köyümüzde 200 baş büyük baş hayvan var. Bugün hayvan otlattığımız meralarımızın gübreleme işlemini tamamladık. Desteklerini bizden esirgemeyen Kütahya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ve Kaymakamlığımıza teşekkür ediyorum" dedi. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA
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