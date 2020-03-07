Köylerde çalışmaları hız verildi

07.03.2020 12:14 | Son Güncelleme: 07.03.2020 12:14

Kilis İl Özel İdaresi tarafından köylerde çalışmalara hız verildi.



Özel İdare tarafından Merkeze bağlı Ceritler köyü, Çörten köyü, Mısırcık köyü ve Hüyüklü mezrasındaki su ve kanalizasyon ile tüm hızıyla sürüyor. İl Genel Meclisi Üyeleri Mehmet Tanrıaşıkı, Mustafa Dağcı ile Mehmet Yıldız ile Su Kanal Hizmetleri Müdürü İbrahim Halil Nacaroğlu, Ceritler köyü, Çörten köyü, Mısırcık köyü ve Hüyüklü mezrasındaki yapılan çalışmaları yerinde incelemelerde bulundu. - KİLİS

Kaynak: İHA