KÖYDES İl Tahsisat Komisyonu toplandı Bartın'da 2020 Yılı KÖYDES İl Tahsisat Komisyonu değerlendirme toplantısı yapıldı.

Bartın'da 2020 Yılı KÖYDES İl Tahsisat Komisyonu değerlendirme toplantısı yapıldı.

Bartın Valisi Sinan Güner başkanlığında 2020 yılı Haziran ayı KÖYDES İl Tahsisat Komisyonu Değerlendirme Toplantısı yapıldı.

Valilik Çeşm-i Cihan Toplantı Salonunda gerçekleştirilen toplantıya Bartın Vali Yardımcısı Abdullah Akdaş, Amasra Kaymakamı Gökhan Gürbüzerol, Ulus Kaymakamı Anıl Alkal, Kurucaşile Kaymakamı Muhammet Güzel, İl Genel Meclis Başkanı Kenan Dursun, İl Özel İdare Genel Sekreter V. Metin Çetin, Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Ali Özcan, İdare ve Denetim Müdürü Ali Taşcı, İl Sağlık Müdürü Dr. Alparslan Erol, İl Tarım ve Orman Müdürü Yasin Önder ile İl Özel İdaresinin ilgili birim müdürleri ve teknik personelleri katıldı.

2020 yılı köydes ödeneği olarak Bartın'ın uygulayıcı birimlerinden Merkez Köylere Hizmet Götürme Birliğine 12 milyon 19 bin 985 TL, Amasra KHGB'ne 1 milyon 710 bin 556 TL, Kurucaşile KHGB'ne 1 milyon 66 bin 444 TL, Ulus İlçe KHGB'ne 7 milyon 257 bin 691 TL olmak üzere toplam 22 milyon 54 bin 676 TL tahsis edildi.

Tahsis edilen ödenekler ile Bartın genelinde içme suyu, yol ve kanalizasyon olmak üzere toplam 135 projenin ayrı ayrı değerlendirildiği toplantıda Vali Güner, çalışmaların hızlandırılması yönünde talimat verdi. - BARTIN

Kaynak: İHA