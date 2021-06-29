Köydes, Değerlendirme Toplantısı Vali Ali Çelik Başkanlığında Yapıldı

Susuz veya suyu yetersiz köy ve bağlılarının sağlıklı ve yeterli içme suyuna kavuşturulması, köy yollarının kaliteli ve standartlarının yükseltilmesi, küçük ölçekli sulama altyapısının geliştirilmesi ile köy atık su altyapısının iyileştirilmesi için uygulanmakta olan Köylerin...

Susuz veya suyu yetersiz köy ve bağlılarının sağlıklı ve yeterli içme suyuna kavuşturulması, köy yollarının kaliteli ve standartlarının yükseltilmesi, küçük ölçekli sulama altyapısının geliştirilmesi ile köy atık su altyapısının iyileştirilmesi için uygulanmakta olan Köylerin Altyapısının Desteklenmesi Projesi (KÖYDES) Haziran Ayı Toplantısı, Kütahya Valisi Ali Çelik'in başkanlığında gerçekleştirildi.

Toplantıya; Vali Yardımcısı Aydın Börü, İl Genel Meclisi Başkanı Musa Yılmaz, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Murat Koyak, ilçe kaymakamları ile ilgili daire müdürleri katıldı.

İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Murat Koyak 2021 yılı KÖYDES ödeneklerinin dağılımı, tamamlanan ve devam eden yatırımlar konusunda katılımcıları bilgilendirdi.

"255 MİLYON 97 BİN 656 TL DEĞERİNDE YATIRIM YAPILDI"

Kütahya'ya 2005 yılından bugüne dek toplam 255 milyon 97 bin 656 TL ödenek ayrıldığını söyleyen Murat Koyak, "Bu ödenekler ile bu güne kadar 199 km'si BSK sıcak asfalt, bin 863 km. sathi olmak üzere 2 bin 62 km. köy yolu asfaltlanmış, 633 bin 818 m2 kilit taşı döşenmiştir. Ayrıca bin 313 adet içme suyu, 8 adet sulama tesisi ve 336 adet atık su projesi tamamlanarak köylü vatandaşlarımızın yaşam kalitesi yükseltilmiştir" dedi.

Projelerin uygulama durumları hakkında da bilgiler veren Murat Koyak; 99 projeden 5'inin tamamlandığını, 18'inin devam ettiğini, 53'ünün ihale, 12'sinin sözleşme aşamasında olduğunu söyledi. Köy yollarında 19 projeden 4'ünün tamamlandığını 5'inin devam ettiğini, 5 projenin ihale aşamasında olduğunu belirten Koyak, 67 adet içme suyu projesinde bir işin tamamlandığını 9 işin devam ettiğini, 41 işin ihale, 10 işin ise sözleşme aşamasında olduğunu aktardı.

Koyak; atık su çalışmalarında 12 projeden 4'ünün devam ettiğini, 6 projenin ihale, 2 projenin sözleşme aşamasında olduğunu kaydetti.

Toplantı, görüş ve önerilerin alınmasının ardından sona erdi.

Kaynak: Habermetre